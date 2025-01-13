快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

中職／雄鷹洋投定位都是先發 若找不出本土終結者再調整

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹隊今年終結者誰來扛？總教練洪一中坦言，目前還沒有答案，會利用春訓熱身賽看能不能找出適合的人選，如果沒有，從洋投拉一個到後援也是選項。

雄鷹季外尋找洋將戰力超速進行，續約洋投小野寺賢人、吉田一將、後勁，並且網羅洋投石萬金（Spenser Watkins），近日也與艾士特達成合約共識。洋砲戰力則是沿用去年敲出30轟、99分打點的魔鷹。

對於洋投定位，洪一中表示，這要看本土後援是否可以撐起來，「會先透過春訓熱身賽找看看，看橫田（投手教練橫田久則）有沒有找到比較合的方式，現在不排除是3先發（一軍洋投），但如果找不出本土後援，比起後援洋投轉先發，先發要轉後援是比較簡單。」

對於可能的本土終結者選項，洪總還沒能給出名字，倒是想到季後前往澳洲職棒練功的謝葆錡，說他其實有當後援投手的潛質，「他有一顆不錯的指叉，打者揮空率滿高。」話鋒一轉才是重點，「只要投得準。」

台鋼雄鷹 後勁 洪一中

延伸閱讀

經典賽／哪些小鷹誰收到意向調查？洪總：王博玄、曾子祐有舉手

中職／「看去年兄弟知道…」 洪總瞄準雄鷹今年進季後賽有理由

中職／雄鷹開訓！洪總喊話拚進季後賽 王柏融續任隊長

中職／澄清湖整修進度中 雄鷹新球季排48場拚票房擠進A級

相關新聞

中職／「看去年兄弟知道…」 洪總瞄準雄鷹今年進季後賽有理由

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天喊出前進季後賽目標，並非空話，他指出年輕選手成長，加上洋將資源投入，「以我們現有攻擊能力加上洋...

經典賽／愛爾達場場直播 14場資格賽+47場正賽全都看得到

第六屆世界棒球經典賽將從2月資格賽開始起跑，愛爾達電視宣布取得台灣區轉播總代理，將從14場資格賽（台北區、亞利桑納區）開...

中職／雄鷹開訓！洪總喊話拚進季後賽 王柏融續任隊長

中華職棒各隊開訓陸續起跑，台鋼雄鷹隊今天在高雄國慶青埔棒球場舉辦開訓儀式，總教練洪一中直言今年目標，就是要拚進季後賽。

中職／超暖李多慧捐款50萬給台灣兒福機構 網：瘋了！妳怎麼這麼好

來台灣發展的味全龍韓籍啦啦隊李多慧，繼去年捐款30萬給花蓮地震賑災之後，於今天在個人YT頻道推出的最新影片，秀出1月8日捐款給台灣兒童福利機構的收據及感謝狀，金額達50萬元，她的善舉再度感動台灣粉絲，

中職／猜錯了吧？艾士特變艾速特 雄鷹第6名洋將敲定

台鋼雄鷹隊今天展開春訓，洋將戰力持續補強，宣布網羅在中職有過兩年資歷的Eric Stout，取名「艾速特」，是雄鷹本季第...

經典賽／有意願但婉拒 王柏融備戰新球季不出戰資格賽

昨天在公開活動上表態有意願參戰世界棒球經典賽資格賽的王柏融，最終證實雖有意願，但不會參賽，已經婉拒總教練曾豪駒。王柏融繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。