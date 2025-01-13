中職／雄鷹洋投定位都是先發 若找不出本土終結者再調整
台鋼雄鷹隊今年終結者誰來扛？總教練洪一中坦言，目前還沒有答案，會利用春訓熱身賽看能不能找出適合的人選，如果沒有，從洋投拉一個到後援也是選項。
雄鷹季外尋找洋將戰力超速進行，續約洋投小野寺賢人、吉田一將、後勁，並且網羅洋投石萬金（Spenser Watkins），近日也與艾士特達成合約共識。洋砲戰力則是沿用去年敲出30轟、99分打點的魔鷹。
對於洋投定位，洪一中表示，這要看本土後援是否可以撐起來，「會先透過春訓熱身賽找看看，看橫田（投手教練橫田久則）有沒有找到比較合的方式，現在不排除是3先發（一軍洋投），但如果找不出本土後援，比起後援洋投轉先發，先發要轉後援是比較簡單。」
對於可能的本土終結者選項，洪總還沒能給出名字，倒是想到季後前往澳洲職棒練功的謝葆錡，說他其實有當後援投手的潛質，「他有一顆不錯的指叉，打者揮空率滿高。」話鋒一轉才是重點，「只要投得準。」
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