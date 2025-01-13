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經典賽／哪些小鷹誰收到意向調查？洪總：王博玄、曾子祐有舉手

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐。資料照
台鋼雄鷹隊曾子祐。資料照

中華隊為世界棒球經典賽資格賽點兵，正在選手意願調查階段，選手名單有許多年輕面孔，包括台鋼雄鷹隊的「小鷹」們，總教練洪一中被問到是否知道哪些子弟兵有收到意向調查，超老實回應，「剛是有問哪些人有收到通知，有幾個有舉手，像是王博玄、曾子祐。」

中華隊與世界12強棒球賽名單僅重疊陳傑憲一人，其餘全數換將，擴大國家隊人才庫，除了多位旅外選手助陣外，中職選手延攬幾位具有經驗的好手，也有不少小將助陣。

洪總今天在開訓典禮後的聯訪，也被問到自家子弟兵打資格賽的事，選手必須提前一個月進入實戰狀態，但他說目前都還是按照球隊訓練步調在走，除非最後入選通知下來，需要球隊怎麼配合，不然都是照球隊課表。

洪總進一步透露，「剛是有問他們有沒有收到通知，有幾個有舉手，有王博玄、曾子祐啦！他們說有接到什麼通知，我也不知道。」

中華隊 曾子祐 棒球

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