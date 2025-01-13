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中職／12強奪冠開啟黃金時期 雄鷹領隊盼炒熱南部市場

中央社／ 高雄13日電
台鋼雄鷹領隊劉東洋(右)與總教練洪一中。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹領隊劉東洋(右)與總教練洪一中。記者劉學聖／攝影

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊領隊劉東洋今天表示，新球季主場安排包括台東、嘉義和台北大巨蛋，大本營澄清湖棒球場至少48場，其餘細節還在最後評估，大巨蛋場次牽動安排。

劉東洋上午在高雄市國慶青埔棒球場舉行的雄鷹開訓典禮說，如同雄鷹總教練洪一中所言，整年戰績春訓就已決定，希望大家把握黃金時期備戰，而世界12強棒球賽後續效益有目共睹，鼓勵大家努力拚出成績，在職棒黃金時期打出成績，對收入、人氣與效益會有很大幫助。

至於澄清湖棒球場整修工程，劉東洋接受媒體聯訪表示，據球團了解，有照正常進度進行，去年澄清湖棒球場票房超過預期，假日部分場次上層看台也開放，相信隨硬體設施越來越好，將提高球迷進場意願。

他說，球隊提升比賽內容、展現品質，相信票房也會成長，希望與統一7-ELEVEn獅隊一起炒熱南部市場，期許雄鷹成長可擠進A級球隊行列。

台鋼雄鷹 棒球 統一7-ELEVEn獅

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