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中職／「看去年兄弟知道…」 洪總瞄準雄鷹今年進季後賽有理由
台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天喊出前進季後賽目標，並非空話，他指出年輕選手成長，加上洋將資源投入，「以我們現有攻擊能力加上洋投，要進入季後賽是有可能的。」
味全龍隊2021年以新軍之姿重返中職一軍，在第二年前進季後賽、第三年奪冠；雄鷹去年以上半季第六、下半季第五、全年度第六完成賽季，展望今年，也瞄準本季就要前進季後賽。
洪總解釋他擘劃中的球隊爭冠實力，「我們第一年著重在選手成長，目標沒有訂得很高，洋將這部分沒有著墨那麼深。」但今年不一樣，「年輕選手有成長，場上也比較有自信、不會害怕，加上今年在洋將這環，如果進來表現是我們預期，以我們現有攻擊能力加上洋投，要進入季後賽是有可能的。」
洪總指出，找洋將就是要花資源，想要好，資源就是要投入多一點，「去年中信兄弟洋將先發場次就看得出來投入程度，我們才50幾場，他們80幾場，就知道他們對奪冠的企圖心。」而雄鷹去年希望本土選手成長，所以洋將的使用上沒有那麼多，
雄鷹季外尋找洋將戰力超速進行，續約洋投小野寺賢人、吉田一將、後勁、洋砲魔鷹，並且網羅洋投石萬金（Spenser Watkins），近日也與艾士特達成合約共識，新球季野心勃勃。
2024年球季各隊洋投先發場次
中信兄弟：83場
樂天桃猿：80場
富邦悍將：66場
味全龍：63場
統一獅：62場
台鋼雄鷹：51場
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