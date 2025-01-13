中職／好「薪」情！雄鷹新人王曾子祐大幅加薪 月薪25萬

中職台鋼雄鷹隊今天開訓典禮，陣中指標球星曾子祐去年奪下「新人王」，新球季月薪調幅150%，為全隊最高，月薪達新台幣25萬元，另外兩名入圍球員王博玄、陳柏清也獲大幅調薪。

中華職棒台鋼雄鷹隊在高雄國慶青埔棒球場舉行開訓典禮，雄鷹去年首個一軍球季，曾子祐、王博玄和陳柏清入圍年度新人王，最後由曾子祐奪下新人王大獎，今年都有好「薪」情。

雄鷹隊領隊劉東洋受訪表示，同一年同隊3名球員入圍新人王是很大的收穫，票選第4名的投手黃群也是雄鷹的球員，代表球隊養成有一定的成效，對球團來說也是很大的鼓舞。

劉東洋提到，特別是王博玄和陳柏清，兩人都是比較後段順位才被選進的球員，可以有這樣的表現獲得入圍肯定，也會給其他球員鼓舞，讓他們看見希望和可能。

劉東洋透露，入圍新人王的3人薪資調幅超過100%，曾子祐調幅最大達150%，新球季月薪25萬元，為單年合約，曾子祐是游擊手，一個球隊中有好的游擊手，未來5、10年可能就不用煩惱，在球隊中有指標性意義。

劉東洋並提到，在一軍的首個球季就可以打出這樣的成績也出乎預期，曾子祐慢慢有球隊看板球星的味道，希望曾子祐未來可以挑戰更多獎項、入選國家代表隊，都是可以追尋的目標。