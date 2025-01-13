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中職／雄鷹開訓！洪總喊話拚進季後賽 王柏融續任隊長
中華職棒各隊開訓陸續起跑，台鋼雄鷹隊今天在高雄國慶青埔棒球場舉辦開訓儀式，總教練洪一中直言今年目標，就是要拚進季後賽。
雄鷹在「菜鷹」賽季打下49勝70敗1和、勝率4成12，上半季第6、下半季第5、全年第6，直追味全龍隊在一軍首季（2021年）的50勝67敗3和、勝率4成27。
雄鷹為今年第一支舉辦開訓儀式的球隊，王柏融確定續任隊長。他表示，雖然去年經歷許多挑戰，困難中凝聚力量，雖然結果不如預期，但有球迷支持雄鷹繼續前進，「今年也力求每場比賽都帶領雄鷹全力表現，創造雄鷹的榮耀時刻。」
洪一中在開訓儀式致辭，向選手喊話：「台鋼經過二軍一年、一軍一年磨練，今年翅膀硬了，代表小鷹長大，可以飛得更高更遠，希望球隊可以展現自信，希望今年可以拚進季後賽。」
洪一中、劉東洋心願卡都寫下與季後賽相關的目標，分別是「拚進季後賽」、「全力季後賽」，王柏融則寫下「順利」。
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