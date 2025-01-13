中職／澄清湖整修進度中 雄鷹新球季排48場拚票房擠進A級

台鋼雄鷹隊今天在高雄國慶青埔棒球場舉辦開訓儀式，領隊劉東洋透露新球季主場賽程規畫，預計在澄清湖棒球場安排48場比賽，加上台北大巨蛋、嘉義市棒球場、台東棒球場。

雄鷹以高雄為家，多數主場都安排在澄清湖棒球場，而球場在去年球季結束後展開第二期整修工程，包括行政區域裝修、地下停車場空間整修、照明更新、調整座椅汰換區域、外野整修、通道翻新、老舊廁所更新等。

被問到整修進度，劉東洋表示，目前了解是都按照進度在進行。他透露，去年澄清湖票房超過預期，部分場次有開放到二層看台，期望今年可以因為硬體設施越來越好，提高更多球迷進場的意願。

台鋼獵鷹領隊劉東洋。記者劉學聖／攝影

劉東洋也語重心長，他說一直告訴選手，要和第一年一樣，把比賽品質呈現出來，也期望和統一獅隊一起炒熱南部市場。

對於新球季目標，劉東洋說今年可以預期聯盟各隊會全面提升，雄鷹也要努力，希望可以擠進A級行列。