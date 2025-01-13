經典賽／愛爾達場場直播 14場資格賽+47場正賽全都看得到

第六屆世界棒球經典賽將從2月資格賽開始起跑，愛爾達電視宣布取得台灣區轉播總代理，將從14場資格賽（台北區、亞利桑納區）開始，一路至2026年3月的47場正賽，共計61場賽事，為球迷朋友提供最全方位的收視服務。

由美國職棒大聯盟主辦的世界棒球經典賽，是目前全球最受歡迎的棒球國際賽事，最大賣點為開放大聯盟40人名單參賽，也是公認實力最堅強的國際大賽，愛爾達電視也將再度引進最豪華的WBC。

延續世界12強棒球賽奪冠熱潮，中華隊即將再次捍衛主場，經典賽資格賽A組2月21日起在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊將與尼加拉瓜、南非和西班牙過招，爭奪分組前二、前進會內賽的門票。B組賽事將從3月2日到6日在美國亞利桑納州舉行，由哥倫比亞、中國大陸、巴西與德國登場競技。

中華隊3場資格賽都被安排在晚場出賽，2月21日晚間7點首戰西班牙、22日晚間7點對決南非、23日晚間7點力拚尼加拉瓜，瞄準分組龍頭、三戰晉級會內賽，而分組第二、第三兩隊25日則將加賽一場，爭取另一張晉級門票。

愛爾達將前進現場製播資格賽A組在台北大巨蛋的賽事，並再次邀請最多元的講評陣容，包含曾文誠、「草總」謝長亨、「大胖」鄭景益，以及周正雄教練、專欄作家「牛奶」王翊亘，聯手為球迷呈現豐富的看球觀點，至於B組則將由美國職棒教士隊球探耿伯軒教練、舊金山巨人球探薛奕煌、WeAre創辦人羅國禎與資深媒體人林煒珽負責中文評述。

中華隊在上屆經典賽與分組其餘4隊戰績同為2勝2敗，因失分較多淪落墊底，必須從資格賽闖關。本屆由12強奪冠的總教練曾豪駒續掌兵符，教練團已提出資格賽35人名單並徵詢選手參賽意願，普遍得到正面回饋，35人名單預計年後於大巨蛋展開集訓，教練團將持續觀察球員狀況，遴選最終28位代表上陣。

2025世界棒球經典賽資格賽

愛爾達體育2台場場直播

A組資格賽

2/21(五) 12:00 南非 VS 尼加拉瓜

2/21(五) 19:00 西班牙 VS 台灣

2/22(六) 12:00 西班牙 VS 尼加拉瓜

2/22(六) 19:00 台灣 VS 南非

2/23(日) 12:00 南非 VS 西班牙

2/23(日) 19:00 尼加拉瓜 VS 台灣

2/25(二) 19:00 附加賽(分組3對分組2)

B組資格賽

3/3(一) 02:00 中國 VS 德國

3/3(一) 09:00 巴西 VS 哥倫比亞

3/4(二) 02:00 巴西 VS 德國

3/4(二) 09:00 哥倫比亞 VS 中國

3/5(三) 02:00 中國 VS 巴西

3/5(三) 09:00 德國 VS 哥倫比亞

3/7(五) 09:00 附加賽(分組3對分組2)