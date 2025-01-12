中職／超暖李多慧捐款50萬給台灣兒福機構 網：瘋了！妳怎麼這麼好

來台灣發展的味全龍韓籍啦啦隊李多慧，繼去年捐款30萬給花蓮地震賑災之後，於今天在個人YT頻道推出的最新影片，秀出1月8日捐款給台灣兒童福利機構的收據及感謝狀，金額達50萬元，她的善舉再度感動台灣粉絲，網友直呼，「瘋了！！！李多慧妳怎麼那麼好捐款給兒童福利機構。」

李多慧於今天在個人YT頻道釋出最新影片，「一次花光650,000台幣！/ 90萬訂閱的多慧，在YouTube上能賺多少錢？總收益大公開！」在這部影片中，李多慧說明平常就喜歡和小孩子玩，希望創造更多交流機會，在歲末年終，決定要把經營頻道一年收入部分捐出來，結果一秀捐款給「忠義社會福利基金會」金額竟達50萬元。

此外，李多慧還特別回韓國準備韓國傳統點心「藥菓」100份，約台幣15萬元給支持她的台灣粉絲們。

同時她公布的YT頻道粉絲人數破90萬人，2024年觀影總收入為2萬8250美元(約93.5萬元)，而一次花掉65萬元，她是說這是她人生25年來，花錢最多的一次，但她覺得非常開心，而網友留言互動，也都想當感謝她。

「多慧有賺錢，懂得回饋社會，好善良好有愛心，太棒了吧，韓援就妳對台灣付出最多！」、「真的很不簡單..感謝你為了這些小孩無私的付出...謝謝你的愛心...」、「為何邊看這支影片眼眶邊泛紅...謝謝多慧的愛心」。