中職／亞太棒球村將完工 蔡其昌：排職棒賽事看南市府進度

身兼中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天到台南發送春聯，關於中華職棒今年是否會在即將完工的亞太國際棒球訓練中心主球場安排比賽，他說，趕下半球季將視市府進度而定。

民進黨立委林宜瑾與台南市議員朱正軒聯合服務處今天舉辦迎春活動，邀請蔡其昌到場發送「臺灣尚勇」春聯，民進黨立委林俊憲也前往協助發送，有民眾提早3小時排隊搶頭香。

林宜瑾接受媒體聯訪表示，活動現場相當熱鬧，定於11時正式開始發放，10時許已有不少民眾排隊，搶得頭香的球迷上午8時就抵達現場排隊，並順利取得蔡其昌親筆簽名及合照，用行動支持「臺灣尚勇」。

林宜瑾說，台灣隊此次在世界12強棒球賽奪冠，不僅球員拚盡全力，後勤團隊支持也功不可沒，蔡其昌在其中擔任「總機」角色，協調各方資源，是勝利幕後功臣之一，蔡其昌對球迷各種要求，可以說是無微不至，讓民眾打從心底感動，也感謝蔡其昌對台灣棒球的努力。

蔡其昌被媒體問到有關台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）主球場即將竣工，未來是否有機會成為統一獅隊新主場，並在今年安排比賽。

蔡其昌說，近期已與體育署長鄭世忠拜會過台南市長黃偉哲，也提供聯盟對亞太棒球村未來營運建議，統一獅是在地球團，已經營職棒35年，而且在台南擁有非常多球迷，球迷也很希望未來市府能與球團密切合作。

蔡其昌表示，當天向黃偉哲轉達球迷的期待及想法，黃偉哲則說，市府會依照相關法律規定，依法行政，也很希望統一獅隊可以進駐；至於今年中職賽事安排，因目前市府尚未完成驗收，上半球季來不及，下半球季要視進度而定。