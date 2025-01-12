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經典賽／陳傑憲拚WBC資格賽持續練習 盼大家不要擔心

中央社／ 台北12日電
中華職棒統一獅球星陳傑憲（圖）擔任品牌代言人，12日出席活動拍攝形象照，他身穿白色西裝留下帥氣身影。中央社
中華職棒統一獅球星陳傑憲（圖）擔任品牌代言人，12日出席活動拍攝形象照，他身穿白色西裝留下帥氣身影。中央社

世界棒球經典賽資格賽將在2月21日開打，統一獅隊陳傑憲是唯一從12強賽續戰國際賽的選手，他今天表示，請大家放心他的身體狀況，目前狀況很不錯，也一直有在維持練習。

陳傑憲在去年11月的世界12強棒球賽擔任「台灣隊長」，率領球隊站上世界第一榮耀，且緊接著將在2月到來的世界棒球經典賽（WBC）資格賽，陳傑憲是唯一從12強賽續戰資格賽的球員，也讓球迷擔心他的身體狀況。

陳傑憲今天出席東湧熱水器代言活動時表示，自認狀況還不錯，身體、技術都有在軌道上，「請大家放心我的身體，我現在很健康也很年輕。」不過陳傑憲表示，今年農曆過年只會休息除夕1天，初一就要開始練球，「畢竟2月中就要比賽了，沒有什麼時間休息，這也是職業球員本分。」

陳傑憲在去年12月時活動滿檔，他開玩笑說：「一直在跟經紀人吵架，說沒辦法練球怎麼辦，畢竟我就是棒球員，這是我該做的事情，像今天也是早上練完球再坐高鐵上來。」陳傑憲指出，12月時幾乎都住在台北，「因為我不喜歡跑來跑去，就早上安排場地訓練、去健身房，畢竟交通就會浪費2小時。」

世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲（圖）12日出席品牌代言活動，身穿白色西裝在攝影棚拍攝形象照。中央社
世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲（圖）12日出席品牌代言活動，身穿白色西裝在攝影棚拍攝形象照。中央社

在12強台灣隊奪冠之後，球員們拚戰國際賽的意願更高，對此陳傑憲指出，「為什麼之前大家不想打國際賽，因為強度、競爭力大，而且國際賽會被放大看，但相反的為什麼不去思考，如果打好的話關注度會更高。」

陳傑憲也說：「希望透過這次好表現，讓球員們未來在國際賽舞台能夠很有自信地去面對。」他指出，這次經典賽資格賽大家都很踴躍參加，「這是好事，台灣雖然小，但其實不渺小。」

談到今年新希望，陳傑憲表示，第一就是希望身體健康，「有健康身體才能應付一整年賽事。」另外，他也希望在經典賽資格賽為台灣隊拿下佳績，並笑說，「大家都忘記我是統一獅的了，不要再叫我台灣隊長了」，希望用自己力量幫助球隊拿下好成績。

棒球 經典賽 陳傑憲

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