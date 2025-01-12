韓職／唯一能戰勝大谷翔平的南韓選手？三大強投點名25歲火球男

近期，已退役的南韓名投尹錫珉在他的YouTube頻道邀請兩位頂尖投手柳賢振和金廣鉉對談，3人提到目前南韓最強投手的話題時，一致將25歲的培證英雄隊王牌安佑鎮列為首選，更認為他是唯一有能力在國際舞台上戰勝道奇日籍名將大谷翔平的南韓選手。

金廣鉉直言：「安佑鎮是目前南韓最強的投手，即便對上大谷翔平，他也有實力一戰。」他認為，在國際賽場上，安佑鎮的存在將是南韓國家隊的致勝關鍵。

柳賢振也給出相同的看法，並將安佑鎮與元兌仁、文東柱一起列為南韓最有潛力的年輕投手。他表示：「安佑鎮是絕對的王牌，他是目前無可爭議的第一名。」

尹錫珉則進一步補充：「有安佑鎮的國家隊和沒有他的國家隊是完全不同的層次。如果安佑鎮能代表南韓出賽，即便面對美國、日本或多明尼加這樣的強隊，我們也有一搏的機會。」

安佑鎮自2018年進入韓職（KBO）之後逐漸展現實力，特別是在2022年，他先發30場取得15勝8敗，防禦率2.11的成績，創下單季224次三振的驚人紀錄，超越已故「鐵臂」崔東源的223次三振，成為韓職本土投手單季三振王。同年，他更榮膺金手套獎，奠定了韓職頂級投手的地位。

2023年，雖然因右手肘韌帶撕裂提前接受「Tommy John」手術，導致賽季未能完成，連帶2024年賽季也宣告報銷，但安佑鎮在受傷前仍繳出9勝7敗、防禦率2.39的成績。

安佑鎮的優勢在於他強大的球速和穩定的控球，其速球最高可達160公里，同時擁有犀利的滑球作為武器，這使得他在面對任何打者時都具有壓制力。

儘管安佑鎮在球場上的表現無可挑剔，但他的場外卻是屢發爭議，引起不少質疑。他曾在高中時期發生霸凌事件，導致他新秀年就遭禁賽50場處分，而在2021年又因為在飯店喝酒群聚違反防疫規定，遭到36場禁賽。種種風波導致他未能入選2023年世界棒球經典賽（WBC）的國家隊。

但即便如此，安佑鎮的超高投球天賦讓柳賢振和金廣鉉兩大名投前輩仍對他寄予厚望。金廣鉉指出：「只要擁有優秀的先發投手，我們就能在任何比賽中看見勝利的希望。安佑鎮就具備這樣的能力。只有擁有強大的先發投手，我們才能重回世界強隊之列。」

柳賢振也補充道：「在近幾屆的經典賽中，南韓因投手群的弱勢表現屢遭挫敗，但安佑鎮的存在可以改變這一局面。」

由於傷後復健過程加上服兵役，安佑鎮預計要到2026年才有望重返投手丘。屆時他能否恢復身手繳出好表現，入選國家隊甚至挑戰大聯盟，外界也在期待。