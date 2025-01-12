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韓職／NC恐龍將於台南春訓 亞太主球場辦訓練賽

中央社／ 台南12日電
台南市亞太棒球訓練中心。圖／台南市體育局提供
台南市亞太棒球訓練中心。圖／台南市體育局提供

韓國職棒NC恐龍隊在官網公布2025年8場練習賽與台灣職棒球隊交手，地點都是在台南亞太國際棒球訓練中心主球場，市府指出，球場竣工後將以最快速度處理後續事宜。

台南市政府體育局今天發布新聞稿指出，亞太國際棒球訓練中心具國際級規模，已吸引國外知名球團洽詢，韓國職棒NC恐龍一軍計劃在韓國昌原跟海外（美國與台南）都安排春訓，將與台灣職棒球隊於台南交手，睽違11年再訪台灣舉辦訓練賽，預計將吸引許多球迷觀賽。

市府體育局表示，將以最快速度如期如質完成主球場驗收和申請檢驗事宜，至於委外營運部分，去年2月辦理促參委外公告，因無人投標，改以採購法委外，並於去年12月辦理公開閱覽，委外整體目標在於創造多贏，不排除任何合作機會，將儘速完成委外作業，及早提供各級棒球訓練與比賽。

體育局指出，亞太國際棒球訓練中心自2018年3月動工，將於2025年1月竣工，歷時近7年，投入總經費近新台幣34億元，中央挹注7億元，其餘由市府負擔，球場占地30.27公頃，包含成棒主副球場、少棒主副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，共7座球場。

NC恐龍 棒球

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