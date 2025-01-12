中職／陳柏清主動提複數年合約 形容球團開價很「誠懇」

台鋼雄鷹隊左投陳柏清去年參與世界12強棒球賽冠軍之旅，季後也在談薪上獲得好「薪情」，將簽下複數年合約，他透露自己是主動表達希望要複數年合約，也感謝球隊給自己的肯定，雙方沒有拉扯太久就達成共識。

陳柏清為雄鷹唯一的12強選手代表，結束這趟冠軍之旅後行程滿檔，但他害羞笑說走在路上並沒有很常被認出來，「只有一點點啦，沒有很多」。

近日傳出陳柏清與球隊議約已有結果，將簽下複數年合約，今天也在出席活動時被問到此事，他表示，「是滿意的數字，是我自己和公司說要複數年約，想要穩定一點。」

這紙複數年合約到手，陳柏清感謝球團對自己的肯定，「價錢這個部分，球團也很誠懇開給我，雙方沒有拉扯太久，很快就達成共識。」

對於今年球季的加強目標，他說希望減少四壞球、局數有100局以上。至於賽季後多打了12強的身體疲勞累積，他認為大致沒有太大問題。