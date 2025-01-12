快訊

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

好奇人瑞怎麼吃助長壽？專家揭殘酷事實 想呷百二恐得看「祖先」

中職／陳柏清主動提複數年合約 形容球團開價很「誠懇」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊左投陳柏清。本報資料照片
台鋼雄鷹隊左投陳柏清。本報資料照片

台鋼雄鷹隊左投陳柏清去年參與世界12強棒球賽冠軍之旅，季後也在談薪上獲得好「薪情」，將簽下複數年合約，他透露自己是主動表達希望要複數年合約，也感謝球隊給自己的肯定，雙方沒有拉扯太久就達成共識。

陳柏清為雄鷹唯一的12強選手代表，結束這趟冠軍之旅後行程滿檔，但他害羞笑說走在路上並沒有很常被認出來，「只有一點點啦，沒有很多」。

近日傳出陳柏清與球隊議約已有結果，將簽下複數年合約，今天也在出席活動時被問到此事，他表示，「是滿意的數字，是我自己和公司說要複數年約，想要穩定一點。」

這紙複數年合約到手，陳柏清感謝球團對自己的肯定，「價錢這個部分，球團也很誠懇開給我，雙方沒有拉扯太久，很快就達成共識。」

對於今年球季的加強目標，他說希望減少四壞球、局數有100局以上。至於賽季後多打了12強的身體疲勞累積，他認為大致沒有太大問題。

延伸閱讀

中職／雄鷹僅拿3場大巨蛋 領隊：仍希望聯盟可以幫忙

一出道就被罵爆 「SCOOL」陳柏佑吐心聲

影／英雄返鄉 教練感動：皮孩子陳柏清扛下三場先發

12強賽／陳柏清國家隊比賽學經驗 澄清沒落淚是太在意想表現

相關新聞

中職／談約卡關？陳傑憲與獅隊續約無進展 不排除未來提FA

中職統一獅球星陳傑憲目前還在與球團談約，他表示，目前與獅隊談約還沒有什麼進展，交給經紀人、靜待消息。至於對未來提出FA的...

經典賽／3雄鷹收意向調查 王柏融有意願參戰、曾子祐願嘗試多守位

台鋼雄鷹隊今天前進台北大巨蛋舉辦球星見面會，其中王柏融、吳念庭、曾子祐都收到世界棒球經典賽資格賽的意向調查，準備在年後向...

中職／背號67號換39號沒事先和老爸說 吳念庭猜他心裡有譜

吳念庭新球季換回熟悉的39號球衣，告別爸爸吳復連穿過的67號，被問到是否是先和爸爸說過，他笑答：「這個事情應該不用跟爸爸...

中職／雄鷹僅拿3場大巨蛋 領隊：仍希望聯盟可以幫忙

台鋼雄鷹隊今天前進台北大巨蛋舉辦球星見面會，新球季大巨蛋場次目前卡在3場，領隊劉東洋坦言期待增加場次，「球團立場還是希望...

經典賽／陳傑憲拚WBC資格賽持續練習 盼大家不要擔心

世界棒球經典賽資格賽將在2月21日開打，統一獅隊陳傑憲是唯一從12強賽續戰國際賽的選手，他今天表示，請大家放心他的身體狀...

中職／艾璞樂簽約萬人迷女兒再度搶鏡 盼龍隊今年奪冠

味全龍隊順利與洋投艾璞樂完成續約，將展開在中華職棒的第3季，萬人迷女兒Brynlee也在老爸的簽約照片中亮相，展露超萌笑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。