快訊

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

好奇人瑞怎麼吃助長壽？專家揭殘酷事實 想呷百二恐得看「祖先」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳文杰談軍旅生活會回憶但不會懷念 賽季目標先放心裡

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊陳文杰。記者陳宛晶／攝影
台鋼雄鷹隊陳文杰。記者陳宛晶／攝影

陳文杰今天頂著平頭造型出席台鋼雄鷹隊球星見面會，季外剛經歷軍旅生活的他，被問到此事，直率回應：「會回憶，但不會懷念。」

陳文杰去年在台鋼雄鷹隊賽季成績開低走高，直到5月初打擊率還在1成上下打轉，進入6月後狀況開始明顯升溫，最終以2成65打擊率敲出107安、4轟、42分打點，守備上也收穫生涯第二座外野金手套肯定。

陳文杰並未收到經典賽資格賽意向調查，接下來就是專心備戰新球季，去年雖有拿到獎項肯定，但他坦言自認各方面都還可以更好。

「自己有設一些目標，但先放在心裡面，球季後再跟大家說有沒有達成。」他透露，季外同樣有請訓練師，針對他的不足加強，為他擬定菜單，去年慢熱的狀況並非首見，但很難說怎麼去調整，「只能靠自己盡快在比賽中找到感覺，希望把春訓的訓練狀況銜接到賽季。」

有趣的是，他今天戴著帽子亮相，仍在打招呼時主動脫帽向球迷展現小平頭，不減帥氣。

陳文杰笑說這個髮型有回到學生時期的感覺，當兵最新奇的經驗是會遇到各式各樣的人，「彼此之間都很新奇，其他人會說你們打那個球是真的看得到喔？我們90公里以上就看不到了，我們就說喔！看得到、看得到！我們也會問工程師，你們真的會爆肝喔？」他與宋晟睿同梯又同班，宋晟睿事先有問他會不會帶手套，兩人也會利用軍中運動時間一起傳接球。

台鋼雄鷹 經典賽 陳文杰

延伸閱讀

中職／雄鷹僅拿3場大巨蛋 領隊：仍希望聯盟可以幫忙

中職／台鋼雄鷹北部簽名會 靈魂拷問球星逗趣

中職／彭政閔領軍 兄弟宋晟睿、許庭綸赴美移地訓練

少棒／「威力叔叔」打造台彩威力盃 曾峻岳、宋晟睿邁向中職

相關新聞

中職／談約卡關？陳傑憲與獅隊續約無進展 不排除未來提FA

中職統一獅球星陳傑憲目前還在與球團談約，他表示，目前與獅隊談約還沒有什麼進展，交給經紀人、靜待消息。至於對未來提出FA的...

經典賽／3雄鷹收意向調查 王柏融有意願參戰、曾子祐願嘗試多守位

台鋼雄鷹隊今天前進台北大巨蛋舉辦球星見面會，其中王柏融、吳念庭、曾子祐都收到世界棒球經典賽資格賽的意向調查，準備在年後向...

韓職／唯一能戰勝大谷翔平的南韓選手？三大強投點名25歲火球男

近期，已退役的南韓名投尹錫珉在他的YouTube頻道邀請兩位頂尖投手柳賢振和金廣鉉對談，3人提到目前南韓最強投手的話題時，一致將25歲的培證英雄隊王牌安佑鎮列為首選，更認為他是唯一有能力在國際舞台上戰

中職／背號67號換39號沒事先和老爸說 吳念庭猜他心裡有譜

吳念庭新球季換回熟悉的39號球衣，告別爸爸吳復連穿過的67號，被問到是否是先和爸爸說過，他笑答：「這個事情應該不用跟爸爸...

中職／雄鷹僅拿3場大巨蛋 領隊：仍希望聯盟可以幫忙

台鋼雄鷹隊今天前進台北大巨蛋舉辦球星見面會，新球季大巨蛋場次目前卡在3場，領隊劉東洋坦言期待增加場次，「球團立場還是希望...

經典賽／陳傑憲拚WBC資格賽持續練習 盼大家不要擔心

世界棒球經典賽資格賽將在2月21日開打，統一獅隊陳傑憲是唯一從12強賽續戰國際賽的選手，他今天表示，請大家放心他的身體狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。