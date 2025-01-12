中職／陳文杰談軍旅生活會回憶但不會懷念 賽季目標先放心裡

陳文杰今天頂著平頭造型出席台鋼雄鷹隊球星見面會，季外剛經歷軍旅生活的他，被問到此事，直率回應：「會回憶，但不會懷念。」

陳文杰去年在台鋼雄鷹隊賽季成績開低走高，直到5月初打擊率還在1成上下打轉，進入6月後狀況開始明顯升溫，最終以2成65打擊率敲出107安、4轟、42分打點，守備上也收穫生涯第二座外野金手套肯定。

陳文杰並未收到經典賽資格賽意向調查，接下來就是專心備戰新球季，去年雖有拿到獎項肯定，但他坦言自認各方面都還可以更好。

「自己有設一些目標，但先放在心裡面，球季後再跟大家說有沒有達成。」他透露，季外同樣有請訓練師，針對他的不足加強，為他擬定菜單，去年慢熱的狀況並非首見，但很難說怎麼去調整，「只能靠自己盡快在比賽中找到感覺，希望把春訓的訓練狀況銜接到賽季。」

有趣的是，他今天戴著帽子亮相，仍在打招呼時主動脫帽向球迷展現小平頭，不減帥氣。

陳文杰笑說這個髮型有回到學生時期的感覺，當兵最新奇的經驗是會遇到各式各樣的人，「彼此之間都很新奇，其他人會說你們打那個球是真的看得到喔？我們90公里以上就看不到了，我們就說喔！看得到、看得到！我們也會問工程師，你們真的會爆肝喔？」他與宋晟睿同梯又同班，宋晟睿事先有問他會不會帶手套，兩人也會利用軍中運動時間一起傳接球。