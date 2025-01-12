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中職／背號67號換39號沒事先和老爸說 吳念庭猜他心裡有譜

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職台鋼雄鷹隊12日在台北大巨蛋舉辦簽名會，球員吳念庭（前左）與參與簽名會的球迷合影。中央社
中職台鋼雄鷹隊12日在台北大巨蛋舉辦簽名會，球員吳念庭（前左）與參與簽名會的球迷合影。中央社

吳念庭新球季換回熟悉的39號球衣，告別爸爸吳復連穿過的67號，被問到是否是先和爸爸說過，他笑答：「這個事情應該不用跟爸爸講，我自己決定就好。」

吳念庭去年以榜眼之姿加入台鋼雄鷹隊，在場上遭遇無妄之災，8月31日被強襲球直擊臉部，傷及鼻骨和下眼眶，進行手術治療，球季提前落幕，中職的第一季留下36場出賽，以2成40打擊率敲出31安、2轟、13分打點，仍在適應台灣戰場。

吳念庭去年選穿67號，一方面是自己的生日6月7日，當時球團也提到這是吳復連生涯首度擔任總教練所穿的背號；今年正好碰到熟悉的39號空出，他馬上就跟球團說要接手。

「這是我進職棒的第一個號碼，大家也比較熟悉，換回來大家可能也比較習慣。」吳念庭透露，當初在西武獅隊時，其實是球團直接安排39號，一開始雖無特別挑選，但穿久了自己也喜歡這個號碼。雖未事先告知老爸，吳念庭說他應該知道，「看到39空了，應該就知道我會換了吧！」

吳念庭去年動刀的位置，目前都已復原無礙，他說看東西沒有影響，沒有任何後遺症，這是不幸中的大幸，雖有訂做護具，但希望以不用到為原則。對於新球季期待，他表示去年的成績還可以更好，「到一個新的環境、聯盟，必須去適應，春訓從頭開始，給自己期許有個好的球季，健康打個好成績回饋球迷。」

吳復連 吳念庭 西武獅

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