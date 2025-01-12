經典賽／3雄鷹收意向調查 王柏融有意願參戰、曾子祐願嘗試多守位
台鋼雄鷹隊今天前進台北大巨蛋舉辦球星見面會，其中王柏融、吳念庭、曾子祐都收到世界棒球經典賽資格賽的意向調查，準備在年後向中華隊報到。
王柏融因傷勢錯過去年世界12強棒球賽，接下來的世界棒球經典賽資格賽，是否有機會從「台鋼大王」化身「台灣大王」？王柏融證實，有收到詢問，他說打中華隊是每個人的夢想，如果有機會參賽，都會非常踴躍，他也回覆總教練曾豪駒「有意願」。
曾子祐也證實將參與中華隊集訓，收到意向調查時滿驚喜，「沒想過那麼快可以入選成棒的國家隊。」由於還有一波35到28人的篩選過程，是否進入正選名單尚未確定，但他期許盡力把自己最好表現拿出來。
在游擊的競爭對手包括大聯盟級的富邦悍將隊張育成，曾子祐說比起競爭，對他來說更多的是學習，育成學長不管在打擊、守備上都有滿多值得自己請益的地方。被問到是否有其他守備位置為自己爭取加分，他說：「我都願意嘗試，二、三壘都可以練習。」
中華隊將在2月21日迎接經典賽資格賽開打，從去年12月選訓會議討論出35人名單後，曾總展開選手意願徵詢，但正式參與集訓的35人，仍要到年後開訓日上才會正式揭曉。
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