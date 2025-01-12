中職／雄鷹僅拿3場大巨蛋 領隊：仍希望聯盟可以幫忙

台鋼雄鷹隊今天前進台北大巨蛋舉辦球星見面會，新球季大巨蛋場次目前卡在3場，領隊劉東洋坦言期待增加場次，「球團立場還是希望聯盟可以幫忙。」

大巨蛋去年成為票房萬靈丹，6隊今年都瞄準攻蛋作東，提交需求場次，而目前分配落差極大，現階段以中信兄弟隊13場、味全龍隊11場、統一獅隊6場排名場次前3多球隊，另外3隊都只有3場。

包括拿到6場的獅隊，都有意再追加場次，更遑論只有3場的富邦悍將、台鋼雄鷹、樂天桃猿隊。

雄鷹原先設定希望本季在大巨蛋打兩波系列賽，現在只拿到3場，還比去年5場更少。劉東洋表示，今年因為多了演唱會，這是去年沒有的狀況，聯盟協調這件事不容易，球團還是希望聯盟可以盡力幫忙增加場次。

劉東洋坦言，若味全、兄弟多個幾場，相信大家不會說什麼，但主要是因為場次真的太懸殊，和會長蔡其昌一開始提到的比例原則不太一樣，所以各隊才會有意見。