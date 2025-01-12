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中職／台鋼雄鷹北部簽名會 靈魂拷問球星逗趣

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台鋼雄鷹12日舉行球迷簽名會，吸引上百位球迷購買應援小物，給台鋼主力球員簽名。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台鋼雄鷹12日舉行球迷簽名會，吸引上百位球迷購買應援小物，給台鋼主力球員簽名。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「柏融大王喜歡吃全熟還是半熟蛋？」「全熟，但吃咖哩飯喜歡半熟！」台鋼雄鷹知名球星王柏融12日在簽名會如此笑回球迷們的拷問。現場超過上百位球迷身穿台鋼墨綠色、金色與黑色相間棒球外套，熟拿棒球、加油棒與衣服等應援品，排隊等著王柏融、曾子祐、陳文杰、吳念庭、陳柏清與王博玄等主力選手簽名。

台鋼雄鷹棒球隊12日於大巨蛋舉行「北部鷹簽名會」，現場有上百位球迷參加，等到台鋼6位招牌球星上場時，全場球迷都興奮地舉起手機拍攝、錄影。主持人還說，王柏融身體不太舒服，但還是前來參加活動，球迷們也高唱王柏融的應援曲「最強金牌柏融大王！」為他加油打氣，他也害羞對球迷笑說感謝。

在簽名前，球團還安排球迷與球員上台玩「魷魚遊戲」的互動小遊戲，隨後球員便接受球迷提問。被問到當兵最好玩的事，外野手陳文杰笑說是看「莒光園地」的時間，讓全場會心一笑；球迷問旅外歸來的吳念庭想怎麼被喊綽號，他靦腆笑說「浣熊」，但當球迷高喊時，卻雙手比出浣熊的姿勢，相當可愛。

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台鋼雄鷹 棒球 王柏融

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