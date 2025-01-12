中職／艾璞樂簽約萬人迷女兒再度搶鏡 盼龍隊今年奪冠

味全龍隊順利與洋投艾璞樂完成續約，將展開在中華職棒的第3季，萬人迷女兒Brynlee也在老爸的簽約照片中亮相，展露超萌笑容。

龍隊去年被擋在季後賽門外，無緣挑戰衛冕，季後在自由市場大撒幣，相繼網羅朱育賢、陳子豪，洋將部分則有鋼龍、伍鐸（本季起不占洋將名額）為複數年約，與其他洋將的洽談也在持續進行中，確定簽回艾璞樂。

艾璞樂去年為龍隊繳出10勝11敗、防禦率2.75佳績，儘管敗投在聯盟領先，但貢獻備受肯定，已於近日完成續約，將展開在中職的第三季、龍隊的第二季，他表示：「很高興回到龍隊，期待新賽季能夠和隊友一起奪冠。」

艾璞樂簽約照片中，超可愛的女兒Brynlee一直都是亮點，今年再度與爸爸、媽媽一起入鏡，可愛指數依舊爆表。