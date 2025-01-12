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日職／爆發外遇醜聞後首度發聲 源田壯亮：將與妻子一起面對未來

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
源田壯亮爆發外遇醜聞後神隱多日，今天他終於透過IG發聲。圖擷自IG
源田壯亮爆發外遇醜聞後神隱多日，今天他終於透過IG發聲。圖擷自IG

日職西武獅隊球星、12強日本隊國手源田壯亮爆發外遇醜聞，形象一夕崩盤，神隱多日後，今天透過IG發表聲明，為自己的行為致歉，並表示已與妻子溝通，並決心一起面對未來。

源田壯亮為這批12強日本隊最資深選手，擔任團隊的領袖角色，卻在12強落幕後遭到週刊爆料，背叛前偶像成員出身的妻子衛藤美彩，與「小三」交往近1年，約會足跡還包括12強賽在台北期間，行徑相當大膽。事發後，一度傳出源田壯亮拋家棄子、妻子聯繫不到人，直到今天他終於透過IG發聲。

源田壯亮表示，「因為我的輕率行為，給棒球迷及相關人士帶來了極大的困擾與擔憂，對此我誠摯表達最深歉意，也深刻反省自己的行為為妻子帶來痛苦與悲傷。」他說部分報導內容與事實有出入，但已與妻子當面溝通，夫妻倆已決定一起面對未來，自己也會透過棒球彌補錯過。

源田壯亮表示，自己辜負了長久以來信任自己的西武獅迷、西武球團，將會竭盡全力以表現挽回大家的信任，接下來也將投入訓練，專注在新球季備戰。

源田壯亮 西武獅

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