中職／富邦悍將12強冠軍班底亮相集團尾牙 大董二董夾道歡迎

富邦集團今天在南港展覽館舉辦尾牙，參與世界12強棒球賽的富邦悍將隊成員也到場同樂，高國輝代表團隊獻上簽名紀念大球給集團大董蔡明忠、二董蔡明興，共享世界冠軍榮耀。

富邦集團先前舉辦高雄場尾牙，林哲瑄抽中頭獎10萬，全數回捐富邦慈善基金會，更自掏腰包請全隊加工作人員100杯星巴克。今天的北部場一如往年慣例，也安排幾位悍將選手參與、上台演出，適逢12強奪冠餘溫仍在，中華隊悍將班底也到場。

悍將陣中的12強成員包括投手張奕、江國豪、捕手戴培峰、打擊教練高國輝、防護員林家儀、訓練員高挺耀，今天一起在富邦集團尾牙亮相，在大董、二董鼓掌介紹下出場，接受全場富邦同仁歡呼，場面超風光，高國輝也作為代表送上簽名大球分享榮耀。