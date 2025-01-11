快訊

在地人稱奇！曾文水庫持續滿庫破紀錄 蔣公銅像成「水中孤島」

不到400公尺！黃國昌烙小草「衝總統官邸」 警被突襲急排人牆擋路

「絕對讓賴清德下台」釘孤枝喊破15萬人 黃國昌哽咽：沒有做錯選擇

中職／讀錯規章才沒行使FA？許基宏再闢謠：是自己想太多

聯合新聞網／ 綜合報導
許基宏解釋有行使自由球員權利原因遭質疑規章解讀有誤，他也親自回應有被經紀公司告知，但依然沒有改變選擇。 聯合報系資料照
許基宏解釋有行使自由球員權利原因遭質疑規章解讀有誤，他也親自回應有被經紀公司告知，但依然沒有改變選擇。 聯合報系資料照

中信兄弟32歲強打許基宏今天在個人社群解釋，沒有行使自由球員權利是想「留下兄弟」，真性情讓網友認同。不過本來應該是感動時刻，但卻被告知規章制度已經改變，母隊能任意簽回球員。而他本人也在貼文下方回應，表示有被經紀公司告知，但依然沒有改變選擇。

許基宏在去年季後合約到期，但卻沒有行使自由球員資格；反觀進入陳韻文、朱育賢、詹子賢和陳子豪都在自由市場獲得大約，其中陳子豪的10年1.3億合約更是刷新紀錄。

對此，許基宏在個人IG發文解釋，「規章制度申請未達10人只能簽回2人，我希望兄弟們（詹子賢、陳子豪）都能留下，保持團隊的競爭能力，繼續為下個賽季一起努力，所以沒提。」

為球隊考量以及兄弟情誼令人動容，但中華職棒聯盟自由球員規章中表示「當該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」而聯盟在2020年底特別解釋母隊不算在「任何球團」的規範當中，因此簽回人數沒有限制，許基宏恐怕是「虧大了」。

得知該消息，許基宏在貼文下方留言回應：「當初以為提了會失去兄弟，但經紀公司有提醒我沒這回事，但最後還是決定不提，應該是我怕兄弟離開想太多。」

中信兄弟 中華職棒 許基宏

相關新聞

中職／虧大了？許基宏解釋未提FA考量 但規章理解停在舊版

中華職棒這個冬天經歷自由市場熱絡的一年，陳子豪、朱育賢都拿到大約轉隊，看到如此盛況，許多球迷想起同樣年資已達標卻未行使的...

中職／讀錯規章才沒行使FA？許基宏再闢謠：是自己想太多

中信兄弟32歲強打許基宏今天在個人社群解釋，沒有行使自由球員權利是想「留下兄弟」，真性情讓網友認同。不過本來應該是感動時刻，但卻被告知規章制度已經改變，母隊能任意簽回球員。而他本人也在貼文下方回應，表

棒球／台體大球場將整修 上次打中職總冠軍賽已是2005年

頗具歷史的台體大棒球場今天打完大專棒球聯賽複賽後，將準備進行整修工程，安全性考量包括外野、一、三壘側看台，牛棚區域和休息...

中職／沒行使FA原因有洋蔥！許基宏：希望兄弟們都能留下

中信兄弟隊32歲強打許基宏去年季後合約到期，但他沒行使自由球員權利，原因讓外界感到好奇，如今許基宏透過個人IG說明理由。 2022年季前許基宏與兄弟簽首年月薪40萬的3年複數年合約，去年底合約到

中職／春訓賞獅團首日完售 1日Pass可練打練守還能抽簽名球

統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，開放球迷參觀，今年延續去年推出販售「One Day Pass」，除了能參加...

中職／李晧禎和趙娟週揭韓國啦啦隊「潛規則」主持人：好悲慘

韓籍啦啦隊女神李晧禎去年在中職富邦悍將隊應援，獲得許多球迷關注，雖然她已宣布返韓發展，不過她在台灣期間受訪的影片近日才被上傳。李晧禎分享啦啦隊內「潛規則」，讓主持人驚呼：「好悲慘！」 李晧禎與韓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。