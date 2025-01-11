中職／讀錯規章才沒行使FA？許基宏再闢謠：是自己想太多

中信兄弟32歲強打許基宏今天在個人社群解釋，沒有行使自由球員權利是想「留下兄弟」，真性情讓網友認同。不過本來應該是感動時刻，但卻被告知規章制度已經改變，母隊能任意簽回球員。而他本人也在貼文下方回應，表示有被經紀公司告知，但依然沒有改變選擇。

許基宏在去年季後合約到期，但卻沒有行使自由球員資格；反觀進入陳韻文、朱育賢、詹子賢和陳子豪都在自由市場獲得大約，其中陳子豪的10年1.3億合約更是刷新紀錄。

對此，許基宏在個人IG發文解釋，「規章制度申請未達10人只能簽回2人，我希望兄弟們（詹子賢、陳子豪）都能留下，保持團隊的競爭能力，繼續為下個賽季一起努力，所以沒提。」

為球隊考量以及兄弟情誼令人動容，但中華職棒聯盟自由球員規章中表示「當該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」而聯盟在2020年底特別解釋母隊不算在「任何球團」的規範當中，因此簽回人數沒有限制，許基宏恐怕是「虧大了」。

得知該消息，許基宏在貼文下方留言回應：「當初以為提了會失去兄弟，但經紀公司有提醒我沒這回事，但最後還是決定不提，應該是我怕兄弟離開想太多。」