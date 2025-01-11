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棒球／台體大球場將整修 上次打中職總冠軍賽已是2005年

中央社／ 台中11日電
台體大棒球場11日結束113學年度大專棒球聯賽複賽賽程後，將準備進行整修，基於安全性考量，包括外野、一、三壘側看台、牛棚區域和休息室預計都將重新設計整建，中央看台和場地區域則不會有太大變動。中央社
台體大棒球場11日結束113學年度大專棒球聯賽複賽賽程後，將準備進行整修，基於安全性考量，包括外野、一、三壘側看台、牛棚區域和休息室預計都將重新設計整建，中央看台和場地區域則不會有太大變動。中央社

頗具歷史的台體大棒球場今天打完大專棒球聯賽複賽後，將準備進行整修工程，安全性考量包括外野、一、三壘側看台，牛棚區域和休息室預計都會重新設計整建。

台體大棒球場（台中棒球場）歷史悠久，1935年完工啟用後多次整修，具中職資料顯示，1990年3月23日首度在此舉行職棒賽事，也辦過1990、1991、1994、2003年中職明星賽，最後一次擔任中職總冠軍賽比賽場地為2005年。

台體大棒球場2006年有擴建工程，近年雖沒有職棒球賽，但台體大棒球場使用頻率頗高，除了台體大棒球隊練球、比賽，許多基層業餘賽事會在此舉行，也曾辦過洲際盃、亞青和亞洲棒球錦標賽等國際賽事，2023年世界棒球經典賽官方練球日也安排在此。

台體大棒球場準備進行整修工程，包括一、三壘側看台等區域預計都會重新設計整建，預計3月過後逐步動工。圖為一壘看台區及看台下球員休息區。中央社
台體大棒球場準備進行整修工程，包括一、三壘側看台等區域預計都會重新設計整建，預計3月過後逐步動工。圖為一壘看台區及看台下球員休息區。中央社

大專棒球聯賽（公開一級）複賽安排在台體大棒球場舉行，今天複賽最後一場國立體大和開南大學保留比賽打完後，也將暫時封場不再外借舉辦正式比賽，但仍會讓台體大棒球隊球員練球使用。

台體大棒球場整建工程，目前規劃重點包括一、三壘側看台、外野看台拆除重建，台體大棒球場球員休息室就在看台下方，也計畫會一併重新設計重建，原本設置在左、右外野界外區的牛棚，初步規劃可能會往前移，至於中央看台和場地區域不會有太大的變動。

台體大棒球場整修計畫預計3月過後逐步動工，整建完成後還需要完成驗收等程序，初步估算，今年度可能來不及再有正式對外賽事能安排在此。

中職 棒球

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