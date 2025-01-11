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中職／虧大了？許基宏解釋未提FA考量 但規章理解停在舊版
中華職棒這個冬天經歷自由市場熱絡的一年，陳子豪、朱育賢都拿到大約轉隊，看到如此盛況，許多球迷想起同樣年資已達標卻未行使的許基宏，是否會感到後悔，而他今天透過IG解釋未提FA原因，但對於規章的理解仍停留在舊版。
許基宏親自解答未提自由球員的原因，他說出發點很簡單，是因按照規定若未達10人申請FA，每隊最多只能簽兩人，而他希望行使的詹子賢、陳子豪都能留下，所以沒提；另一層考量則是感謝球團、球迷在他飽受傷痛、低潮的3年，並未放棄他，對此抱持感謝，因此最終才未提FA。
然而實際上，許基宏對於規章理解有誤，每隊最多只能簽兩名FA的規定已是舊版規章，2020年季後因統一獅隊已有陳鏞基、傅于剛行使FA，王鏡銘在得知這條規定後撤回FA申請，2021年4月19日領隊會議對此修正，「當該年度行使自由球員權利之選手在10名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之其他球團行使自由球員權利之選手締結契約。」11到15位FA簽約上限為3人，16位FA以上簽約上限為4人。
癥結點在於「其他球團行使自由球員權利之選手」，並未限制母隊簽回人數，意即就算兄弟同時簽回詹子賢、陳子豪，簽回許基宏也不受限制。
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