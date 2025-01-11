中職／沒行使FA原因有洋蔥！許基宏：希望兄弟們都能留下

中信兄弟隊32歲強打許基宏去年季後合約到期，但他沒行使自由球員權利，原因讓外界感到好奇，如今許基宏透過個人IG說明理由。

2022年季前許基宏與兄弟簽首年月薪40萬的3年複數年合約，去年底合約到期。他去年例行賽打102場，有9轟和62分打點，打擊率0.301，整體攻擊指數（OPS）0.814。

儘管符合自由球員資格，但許基宏沒有提出；反觀進入自由球員市場的陳韻文、朱育賢、詹子賢和陳子豪都獲得大合約，其中陳子豪的10年1.3億合約更刷新聯盟紀錄。

對此，許基宏在個人IG發文解密，「好多朋友們一直都有在問怎麼沒行使FA！那就親自解答一下吧，我的出發點其實很簡單，規章制度申請未達10人只能簽回2人，我希望兄弟們都能留下，保持團隊的競爭能力，繼續為下個賽季一起努力，所以沒提。」

2017至2019年期間許基宏陷入低潮，一軍打擊率都不到2成，他表示，「另一方面是感謝球團與球迷朋友們，在那傷痛與失落的3年，不曾放棄過我，讓我再從谷底硬爬了回來，所以有很多的感謝，加在一起才沒有提自由球員。」