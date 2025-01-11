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中職／春訓賞獅團首日完售 1日Pass可練打練守還能抽簽名球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，今天為開放球迷參觀首日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，今天為開放球迷參觀首日。圖／統一獅隊提供

統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，開放球迷參觀，今年延續去年推出販售「One Day Pass」，除了能參加抽獎活動，也可獲得別具意義的「2025統一獅春訓限定明信片」，提供球迷留念。

碰到冷氣團來襲，體感溫度直逼10度以下，仍有許多球迷早早抵達球場門口排隊等待入場。這次「One Day Pass」抽獎活動抽抽有獎，除了有猛師法批與必勝掛旗外，最大獎為選手簽名球，不少球迷前來試手氣，其中小球迷抽到簽名球更開心不已，也有球迷馬上穿起剛抽到的法批或將必勝掛旗披在身上， 與球場和春訓背板合影。

「One Day Pass」也包含春訓限定明信片，現場設置郵筒與春訓限定紀念戳章，讓球迷將來觀看春訓的心情以及新球季的期許化成文字投入郵筒，在春訓結束後重拾感動，準備迎接新球季到來。

連續兩周獅隊亞太春訓活動特別推出「One Day Pass」每場限量1000組、售價150元，4場次分別是今天及1月12、18及19日，首日完售，其他場次剩餘約不到50張。

今天亞太春訓活動也開放球迷免費參觀，萊恩、盈盈出席春訓現場，一出現就引起現場球迷包圍，排隊簽名合照，萊恩、盈盈也有準備小禮物發送給球迷。活動現場也布置許多體驗區，除了可以近距離觀看球員訓練，也能於戶外牛棚區進行打擊和守備訓練。

統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，今天為開放球迷參觀首日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，今天為開放球迷參觀首日。圖／統一獅隊提供

統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，今天為開放球迷參觀首日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊第一階段春訓在台南亞太成棒副球場展開，今天為開放球迷參觀首日。圖／統一獅隊提供

牛棚 統一獅

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