中職／李晧禎和趙娟週揭韓國啦啦隊「潛規則」主持人：好悲慘

韓籍啦啦隊女神李晧禎去年在中職富邦悍將隊應援，獲得許多球迷關注，雖然她已宣布返韓發展，不過她在台灣期間受訪的影片近日才被上傳。李晧禎分享啦啦隊內「潛規則」，讓主持人驚呼：「好悲慘！」

李晧禎與韓籍啦啦隊趙娟週一起上網路節目「Talk一杯」，訪談中談到韓國職場「忙內（老么）文化」。李晧禎透露雖然當初加入啦啦隊時較年長，多數隊員都比她還年輕，但她資歷較淺，加上臉蛋較成熟因此更辛苦，所以她會自發性幫忙提行李、整理衣物和丟垃圾。

李晧禎強調她做這些都是自願，而且她又喜歡幫助他人，因此就算後來不再是老么，仍然會主動協助隊友。

趙娟週也分享類似經歷，她高中加入啦啦隊時，幾乎所有隊員都是前輩，老么不只要打掃練習室，在宿舍還要幫忙洗衣服和鋪棉被，聽完兩人分享的韓國啦啦隊潛規則後，主持人不禁直呼：「好悲慘！」