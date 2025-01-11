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UBL／鄭瑋翔4安3打點敲再見安 助國體搶勝獲選MVP

中央社／ 台中11日電
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大11日與開南大學保留比賽，兩隊鏖戰至延長賽第10局，國體鄭瑋翔（圖）敲出再見安打，率隊以7比6搶勝，並獲選單場最有價值球員。中央社
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大11日與開南大學保留比賽，兩隊鏖戰至延長賽第10局，國體鄭瑋翔（圖）敲出再見安打，率隊以7比6搶勝，並獲選單場最有價值球員。中央社

大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大與開南大學保留比賽，兩隊鏖戰至延長賽第10局，國體鄭瑋翔再見安打率隊以7比6搶下複賽第6勝；鄭瑋翔單場4安3打點、獲選單場最有價值球員。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）昨天打完4強隊伍已經確定，只差最終排名，國立體大與開南大學保留比賽今天從3局上開始打，兩隊9局打完5比5僵持不下，開南10局上拿下1分，10局下國體白振安敲出追平安，鄭瑋翔再見安幫助球隊搶下複賽第6勝，以複賽排名第1晉級，2到4名依序為輔仁大學、開南大學、台灣體大。

鄭瑋翔預賽打得不錯，打擊率3成50還有1發全壘打，複賽扣除今天的保留比賽，賽前還沒有安打紀錄。今天比賽為1日的保留比賽，鄭瑋翔1日在2局下敲出安打、帶有1分打點，今天3局、8局、延長賽10局都敲出安打，單場4安3打點、為勝利打點。

鄭瑋翔表示，複賽和預賽打擊的落差，主要是預賽對於投手的引誘球也不會害怕出棒，但複賽太過在意想要選掉，反而失投球也沒辦法掌握好、變得過於膽怯。

今天延長賽關鍵打席，鄭瑋翔透露，當下想法是放開打，把球送到外野就有機會，對方投手壞球走在前面，剛好有鎖定到直球攻擊、很開心可以幫助到球隊。

外野手鄭瑋翔目前大三，他自評大學階段觀念進步很多，與投手對決更能清楚設定策略，不管排在先發還是板凳待命，隨時做好準備，全隊一條心。」

棒球

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