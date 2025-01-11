UBL／國體延長賽擊敗開南 面對4強信心百分百

大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大與開南大學保留比賽今天從3局上開始打，兩隊鏖戰至延長賽第10局，國體靠著鄭瑋翔再見安以7比6搶勝，面對4強賽事，國體總教練陳炫琦對球員有百分百信心。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）昨天已經確定晉級4強隊伍為國立體大、開南大學、輔仁大學和台灣體大；開南與國體今天比賽為1日的保留比賽，當時兩隊打到3局上開南進攻、二壘有人，開南2比4落後時因雨保留比賽。

今天兩隊在台體大棒球場續戰，開南3局上延續攻勢，靠著楊智淵安打先送回1分，1人出局後高揚傑安打送回追平分，再靠著內野安打、保送、滾地球跑回超前分。

國體8局下靠著鄭瑋翔安打扳平比數，兩隊9局打完5比5僵持不下，突破僵局制延長賽10局上開南滿壘保送擠回1分，10局下國體靠著白振安敲安先扳平比數，鄭瑋翔再見安打幫助球隊搶下複賽第6勝，以排名第1晉級4強決賽。

鄭瑋翔今天單場4安3打點、為勝利打點，獲選單場MVP，國體後援投手黃士齊投2局失掉1分非責失分、奪下勝投。

國體總教練陳炫琦表示，進到4強已經達成目標，排名第1、第2名其實沒有太大影響，接下來就是要衝擊冠軍，今天比賽讓較多之前出賽機會少的球員輪流上場維持手感，也保護比較常先發的球員，讓他們不要受傷，才可以用最完整的戰力面對接下來的比賽。

國體擊敗開南後，複賽排名確定，國體6勝排名第1、輔仁大學排名第2，開南大學排名第3，第4名為台灣體大，國體4強決賽首戰18日將與台體交手。

國體在複賽曾被台體投手呂昱廷完封，陳炫琦表示，大家都會研究鎖定，但投手狀況不會每場都一樣、打者也是，就要看臨場狀況，「有很多的變數，我對我們的打擊有信心，能以複賽第一名晉級，對球員有百分百信心，面對什麼投手都一樣。」