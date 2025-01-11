中職／魔力藍成例外？近年洋投轉戰悍將表現都不太好

富邦悍將隊昨天宣布與前中信兄弟洋投象魔力簽約，並將中文譯名改為「魔力藍」。近年離開原中職球隊轉戰悍將的洋投表現都不好，魔力藍能否成為例外，值得關注。

魔力藍2021年季末加入兄弟，隔年季中轉戰韓職SSG登陸者隊，後來重返黃衫軍動左手肘韌帶置換手術，去年只出賽1場，在洋將登錄大限前被割捨。

魔力藍中職生涯戰績8勝7敗，防禦率2.76，他加入澳職墨爾本王牌隊，先發8場3勝2敗，防禦率2.68。

悍將去年網羅前統一獅隊克維斯，改名戈威士，結果他先發5場0勝3敗，防禦率6.17。悍將還有簽下前樂天桃猿隊道博格，改名道鉑戈，結果只投1場就因左手肘遭註銷。另外，2022年前兄弟洋投華德茲轉戰悍將後改名威迪茲，繳出2勝6敗，防禦率4.17的成績，後續也被解約。

反觀離開悍將轉戰其他隊的洋投表現不俗，艾普勒去年加入味全龍隊改名為艾璞樂，拿下10勝，防禦率2.75。肯特前年在悍將苦吞12敗，成為敗投王；去年季中加盟猿隊有4勝2敗，防禦率3.38。