中職／經紀公司先證實 前兄弟洋投艾士特與雄鷹合約敲定
前中信兄弟隊洋投艾士特日前傳出已與台鋼雄鷹隊達成簽約共識，球團尚未證實，所屬經紀公司NPG Sports先公布簽約消息，確認他將在雄鷹展開中職生涯第3季。
將以32歲迎接今年賽季的艾士特，為美國籍左投，具備兩年大聯盟資歷，近兩年效力兄弟，合計出賽32場，取得16勝10敗、防禦率2.96，去年8月底被南韓職棒起亞虎隊挖角離隊，但9月就因左後腿肌腱傷勢下放二軍，隨後遭到解約，最終僅留下4場出賽，取得1勝1敗、防禦率5.06。
艾士特今年再度進入中職球隊雷達，日前傳出已與雄鷹達成簽約共識，球團尚未證實，今天經紀公司則在社群網站上發文：「恭喜我們的客戶艾士特與中職台鋼雄鷹隊簽約。」也提到他去年戰績，將中職、韓職合併計算，先發23場，拿下11勝6敗、防禦率3.05，祝福他在2025年賽季一切順利。
雄鷹將在13日舉辦開訓儀式，也是今年第一支舉辦開訓儀式的球隊，其餘球隊也都在近日陸續開訓，將在農曆年後舉辦開訓儀式。
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