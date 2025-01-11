經典賽資格賽／中華隊備戰名單 春節後亮牌

中華隊備戰世界棒球 世界棒球經典賽資格賽卻在將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭取前進會內賽。圖／取自經典賽官方X 經典賽資格賽，將在春節後展開集訓，對手之一尼加拉瓜隊將在本月13日開訓，17人集訓名單亮牌，包括六名2023年經典賽班底。

中華隊上屆在A組打下2勝2敗，同組五隊戰績相同，但比較失分率後落居墊底，本屆必須從資格賽出發。下個月將在台北大巨蛋迎敵，從2月21日起依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，分組第一直接前進2026年會內賽，分組第二、第三則要再打一場，爭取另一張門票。

尼加拉瓜由上屆經典賽教頭蓋多續掌兵符，昨天公布合計17人的集訓名單，將從13日展開練兵，六名經典賽班底包括捕手邦恩、諾瓦、投手克勞佛、佛洛雷斯、內野手庫斯柏、米蘭達。

尼加拉瓜確定少一名老經驗投手助陣，具備13年大聯盟資歷、曾效力六支球隊的34歲右投拉米瑞茲，宣布不會參與資格賽，他目前仍是自由球員，將專注在市場上尋覓新合約。

尼加拉瓜排名世界16，西班牙24，南非則是31，但強度無法光憑世界排名斷定，經典賽參賽資格採取血緣認定，歷來都有不少可能沾上一點邊的美職體系選手加入戰局。

中職會長蔡其昌日前受訪也曾提到，「不能有穩贏的想法。」中華隊參與集訓的選手名單尚未公布，預計在年後台北大巨蛋展開集訓時直接亮牌，2月3日舉辦開訓典禮。