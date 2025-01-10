棒球／許賀捷大專聯賽嘗試盜本壘 放棄加盟壓力變動力續拚

大專棒球聯賽複賽輔仁大學許賀捷今天面對熟悉的同學文化投手李景興，大膽嘗試盜本壘，紀錄上為投手犯規；許賀捷去年選秀放棄加盟坦言有煎熬也有壓力，轉化為動力將再次挑戰選秀。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學今天與文化大學交手，輔大3局3比0領先時，許賀捷靠著失誤上壘、安打推進上到三壘，面對國中同學、文化中繼投手李景興，抓準時機嘗試盜本壘、跑回球隊第4分，但最後紀錄上給投手犯規。

輔仁終場以5比4搶下複賽第5勝、晉級4強，總教練周德賢透露，李景興是左投，比較難看管三壘跑者，許賀捷主動提出，如果李景興採兩段式投球就會嘗試盜本壘，剛好有抓到，也提到球隊腳程快的打者多，棒球就是搶壘包的比賽，不僅盜壘，球隊的短打戰術也很多。

許賀捷表示，因為與李景興是國中同學很熟悉動作和節奏，謝謝教練開綠燈讓他衝，知道最後紀錄上是給投手犯規雖然覺得有點可惜，但球隊贏球最重要。

二壘手許賀捷去年選秀被樂天桃猿隊在第9輪選進，最後放棄加盟，許賀捷坦言過程蠻煎熬的，也有不小壓力，當初設定的目標希望是中間輪次，順位沒有達到預期，也考量到課業問題決定放棄加盟。

大四的許賀捷知道放棄加盟後有不少的討論，但這些壓力促使他更拚、更努力，今年畢業會再挑戰中職選秀，目標拚進前5輪，身邊的人一直鼓勵相信自己，只要有能力還是能獲得球隊青睞，自評這一年心態調適能力變更好。

許賀捷除了二壘外也可以守外野，儘管大專聯賽複賽打擊狀況不算好，但明白也有腳程優勢，在打擊狀況發揮不如預期情況下，也希望靠速度幫助球隊，最後一次大專聯賽要帶著大家奪冠。