棒球／輔大守備決勝搶勝晉級 大專棒球聯賽4強出爐

大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學今天與文化大學交手，輔大首局就突破搶分，終場以5比4搶下複賽第5勝、連2屆晉級4強；總教練周德賢直言前一戰學到教訓，今天守備決勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學與文化大學交手，首局突破文化大學先發投手江沁恩，靠著單局4支安打、1次觸身球保送，加上文化1次守備失誤，開賽攻下3分，3局下再靠著失誤、安打、保送、投手犯規再攻下2分。

輔大先發投手林嘉文先發3.1局失2分，李斯特接手中繼投3.1局失掉2分（1分責失分），林俊諺、石梓霖依序登板，沒有多掉分數，李斯特為勝投。

輔大搶下複賽第5勝、連2屆晉級4強，也讓4強隊伍確定，其餘3隊為國立體大、開南大學和台灣體大；總教練周德賢表示，算是達成一開始設定的目標，也開玩笑說終於不用看別人臉色就能確定晉級。

被問起今天可以搶勝關鍵，周德賢表示，前一場比賽給了球員很好的教訓，太早鬆懈容易造成守備上的瑕疵，也叮嚀球員今天輸贏在守備，曾譯威今天也有精彩雙殺守備也很關鍵。

文化今天比賽沒有退路，派出投手江沁恩先發，但開賽就被突破，周德賢透露，球員都會做功課鎖定，可以突破就是策略有設定到，避免追打偏低的球、把好球帶往上移。

文化左投李景興今天中繼5.2局無失分，周德賢誇讚投得精彩，被問起是否是打序中左打多被左投封鎖，周德賢則認為不盡然，主要是李景興是側投，打者沒辦法有效的掌握和攻擊，「我們打他打3年了還是沒辦法突破，也是之後需要再努力的地方。」