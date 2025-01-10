中職／兄弟與克迪達成續約共識 開季洋投4+1待命

中信兄弟隊開季洋投布局大致底定，去年效力過的克迪（Kirk McCarty）即將回歸，而德保拉（Jose De Paula）、猛登（Daniel Mengden）也有望續留，預計再找兩名先發投手加入行列，以5洋投備戰新球季。

26歲的克迪由所屬經紀公司Beverly Hills Sports Council提前「暴雷」，在社群發文指出，已經和中信兄弟達成續約，今年續披黃衫；克迪去年登板13場都是先發，拿下5勝3敗、防禦率2.76，81.2局投球，送出62次三振。

兄弟球團對此表示：「球團已與克迪達成續約共識，等待一切確定後會一併公告給大家。」

至於其他去年效力過兄弟的洋投中，象魔力（Shawn Morimando）轉戰富邦悍將隊改名「魔力藍」，而據了解，德保拉、猛登都成功留下，保有基本盤。

兄弟也尋求其他補強，具有大聯盟4年資歷的右側投卡斯特拉諾（Humberto Castellanos，暫譯）有望成為新戰力，保底4人待命，另外也鎖定一位有中職資歷的先發投手看能否加入。