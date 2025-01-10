棒球／國體曾偉喆設球速目標拚旅外 下個盃賽有望再現二刀

國立體大投手曾偉喆今天在大專棒球聯賽複賽中繼登板，對南華投2局無失分，曾偉喆目標旅外盼身體素質和球速準度都提升，目標投到155公里，也透露下個盃賽有望再現投打二刀。

18歲的投手曾偉喆今天在113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽對南華大學中繼登板，投2局被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，球隊終場以8比5搶勝，確定晉級4強決賽。

國體總教練陳炫琦表示，曾偉喆才大一，教練團對他很有信心，也是球隊倚重的戰力，目前最快球速約150公里，但還可以再快，也希望追求球速過程中，也能兼顧控球準度。

曾偉喆自評今天2局投球感覺不錯，雖然有保送，但都是比賽過程，高中畢業就把旅外當作目標，看著同期球員陳睦衡、張峻瑋、徐翔聖等人陸續旅外，曾偉喆直言：「他們太強了、很羨慕，但我還是一步一步把每天該做的做好，該來的就會來。」

曾偉喆表示，希望在各方面都提升，希望身體的肌肉量提升，速度、準度都可以提升，球速目標是155公里，曾偉喆笑說，因為好友徐翔聖曾鼓勵他，要把目標設得高一點，才會更有動力往目標前進。

曾偉喆升上大學後以投球為主，先前在梅花旗也有代打敲安紀錄，此次大專棒球聯賽只有投球，但曾偉喆表示，一直很想要二刀出賽，投球、打擊都很享受，現在感覺有點少了打擊的樂趣，練習都有持續在練，教練團也同意之後的盃賽有機會讓他投打二刀出賽。