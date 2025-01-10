中職／林益全「一定留統一獅」 傅于剛轉任教練有考量
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天展開第一階段春訓，領隊蘇泰安表示，野手林益全回覆一定會留在獅隊，剩合約細節確認，領隊蘇泰安也解釋原本在60人名單中的傅于剛轉任教練的考量。
獅隊備戰新球季，今天展開第1階段春訓，蘇泰安今天受訪表示，39歲野手林益全已經回覆球團，新球季一定會留在統一獅，但林益全並不在第1階段春訓名單內，合約細節的部分等第2階段報到後一併敲定。
至於去年在世界12強棒球賽打出亮眼表現的「台灣隊長」陳傑憲合約也備受關注，獅隊先前表示有意開出長約，盼陳傑憲當「終身統一人」；蘇泰安也提到，與陳傑憲經紀人昨天也有再度碰面交換意見，但球員合約都會等確定後一併公布。
至於60人名單外的回簽和補強，蘇泰安表示，原本打算簽回投手宋文華和野手林益全，但宋文華表示想回到北部球隊。此外，獅隊也找來富邦悍將60人名單外的投手楊強森測試。
投手傅于剛在去年底其實有被放入60人名單中，但今天公告結束球員生涯轉任基地教練，蘇泰安解釋，傅于剛加入獅隊後對球隊也有很大的貢獻，近年雖然一軍出賽場次不多，但除了投球實力外，球團也看到他的溝通協調能力。
蘇泰安提到，本來去年就有考慮讓傅于剛轉任教練，但傅于剛本人想要再多投幾年，新球季因為原本二軍體能兼基地教練凃壯勳離隊，傅于剛考慮過後也決定將機會留給年輕球員，卸下球員身分、轉任教練。
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