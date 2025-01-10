中職／布雷克回歸獅隊拚生涯50勝 還有一位洋投挑戰者在龍營

統一獅隊今天展開春訓，領隊蘇泰安證實與洋投布雷克完成續約，他將邁入中職生涯第6季，目前已握43勝的他，將尋求成為中職史上第9位50勝洋投。

中職洋投勝投榜第一為勇壯的108勝，第二是羅力102勝，接下來依序是風神76勝、伍鐸71勝、德保拉66勝、伯格58勝、王漢56勝、楓康55勝，目前共8位外籍投手達陣50勝。

布雷克從2020年季中加入獅隊，在總冠軍賽爆氣演出，成為獅隊稱霸該季的最大功臣之一，接下來一路效力至今，確定今年繼續回鍋獅營，將展開在中職的第6個賽季。

30歲的布雷克生涯已累積43勝，另一位挑戰者則是味全龍隊鋼龍，目前已有40勝，兩人都具備單季10勝能力，有機會在今年爭奪史上第9位洋投50勝達標者。

獅隊目前已經敲定3位洋投，除了布雷克外，還有兩位新面孔蒙德茲（Yohander Mendez）和梅賽斯（C.C.Mercedes），勝騎士則是持續討論中。