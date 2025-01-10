日職／源田壯亮外遇波及無辜 球員無奈：連聚會都被妻子懷疑

世界12強棒球賽日本隊隊長、西武獅明星游擊手源田壯亮爆出外遇醜聞後，目前依然持續神隱。而這股風波更延燒至其他球員，引起球界人士不滿。

《週刊文春》報導，源田壯亮背叛愛妻衛藤美彩，與一名高級俱樂部女員工交往，12強賽時兩人甚至在台灣秘密幽會。事件爆發至今，源田都不曾回到家中，即便妻子試圖聯繫，源田也僅在LINE表示「請和律師談。」

而源田壯亮的外遇風波也向外波及，根據《東京體育報》透露，有球員被傳出「在各地有情人」、「聽說有外遇」的不實謠言。某隊主力球員表示，該事件導致一竿子打翻一艘船，外界認為「所有職棒球員都是這樣」，「因為他（源田）影響到我們，真的是無妄之災。」

已婚的球員更是不滿，「如果這麼花心，當初就不要營造疼愛妻子的形象。」一名球員表示，儘管家務事不需要說明得太過細節，「但已經給周遭帶來這麼多麻煩，就不應該繼續逃避，儘快說明才是應盡的責任吧。」最後更有球員分享，在這次的外遇事件後，「連單純的聚會都會被妻子懷疑是不是有問題。」