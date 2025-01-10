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棒球／台南亞太棒球中心成棒主球場 竣工待驗收

中央社／ 台南10日電
台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今天竣工。圖／南市工務局提供(資料照)
台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今天竣工。圖／南市工務局提供(資料照)

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今天竣工，一旦完成驗收，代表2018年3月動土興建的亞太棒球中心整體工程完工。

台南市體育局今天告訴中央社記者，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場竣工，後續將進行驗收，台南市長黃偉哲預定1月下旬視察；體育局也規劃總統賴清德南下主持亞太棒球中心完工啟用。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心去年作為中華職棒統一獅隊春訓基地，韓國樂天巨人棒球隊（LotteGiants）及NC恐龍隊（NC Dinos）今年2月起也將在亞太國際棒球訓練中心春訓交流。

資料顯示，亞太國際棒球訓練中心2018年3月17日動土，時任行政院長的總統賴清德回娘家主持動土典禮，期許台南可透過比賽提高能見度，發展觀光產業。

亞太國際棒球訓練中心將採委外營運，市府去年2月首次招商無人問津，同年11月啟動二度招商程序，如今因廠商有意見，標案研議中，尚未進入公告招標階段。

棒球 樂天巨人 統一獅

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