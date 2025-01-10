棒球／台南亞太棒球中心成棒主球場 竣工待驗收

中信兄弟隊的洋投克迪（Kirk McCarty）去年開季因傷缺陣，但復出後表現優異，經紀公司在IG發文宣布，克迪與黃衫軍已完成續約。 現年29歲的克迪有大聯盟和韓職資歷，上季在兄弟出賽13場都是

2025-01-10 10:29