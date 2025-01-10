中職／雄鷹延攬郭建霖、凃壯勳、鍾承祐 新教練團公布

台鋼雄鷹隊迎接隊史第2年一軍賽季，將在1月13日於高雄國慶球場展開春訓，今日也公布教練團更動，延攬郭建霖、凃壯勳、鍾承祐3位新成員加入教練團。

台鋼雄鷹表示，今年持續由總教練洪一中領軍，鄧蒔陽同樣以首席兼內野守備教練身分輔佐洪總，一軍打擊教練為蔡昱詳、投手統籌教練為横田久則。林振賢續任二軍總教練。

原一軍外籍打擊教練路易士，因球團希望借重其指導經驗協助年輕打者成長，新球季將轉任二軍打擊教練。另外，原二軍內野守備教練邱俊文調整為一軍教練、原二軍助理投手教練葉詠捷調整為一軍牛棚教練。

原一軍投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼調整為二軍教練，原二軍助理投手教練福永春吾調整為育成部門教練。體能總監同樣由日籍里隆文擔任，原二軍外野守備兼跑壘教練吳承翰調整為一軍體能教練，林大展則擔任二軍體能兼跑壘教練。

新加入的郭建霖、凃壯勳、鍾承祐都將加入二軍教練團，郭建霖擔任二軍首席兼內野守備教練，凃壯勳為捕手教練、鍾承祐為外野守備兼跑壘教練。