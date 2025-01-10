快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹延攬郭建霖、凃壯勳、鍾承祐 新教練團公布

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊宣布2025年教練團成員。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊宣布2025年教練團成員。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊迎接隊史第2年一軍賽季，將在1月13日於高雄國慶球場展開春訓，今日也公布教練團更動，延攬郭建霖、凃壯勳、鍾承祐3位新成員加入教練團。

台鋼雄鷹表示，今年持續由總教練洪一中領軍，鄧蒔陽同樣以首席兼內野守備教練身分輔佐洪總，一軍打擊教練為蔡昱詳、投手統籌教練為横田久則。林振賢續任二軍總教練。

原一軍外籍打擊教練路易士，因球團希望借重其指導經驗協助年輕打者成長，新球季將轉任二軍打擊教練。另外，原二軍內野守備教練邱俊文調整為一軍教練、原二軍助理投手教練葉詠捷調整為一軍牛棚教練。

原一軍投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼調整為二軍教練，原二軍助理投手教練福永春吾調整為育成部門教練。體能總監同樣由日籍里隆文擔任，原二軍外野守備兼跑壘教練吳承翰調整為一軍體能教練，林大展則擔任二軍體能兼跑壘教練。

新加入的郭建霖、凃壯勳、鍾承祐都將加入二軍教練團，郭建霖擔任二軍首席兼內野守備教練，凃壯勳為捕手教練、鍾承祐為外野守備兼跑壘教練。

【一軍教練團】

總教練：洪一中

首席兼內野守備教練：鄧蒔陽

打擊教練：蔡昱詳

助理打擊教練：鄭乃文

投手統籌教練：横田久則

牛棚教練：葉詠捷

捕手教練：鄭漢禮

內野守備兼跑壘教練：邱俊文

外野守備兼跑壘教練：黃甘霖

體能總監：里隆文

體能教練：吳承翰

【二軍教練團】

總教練：林振賢

首席兼內野守備教練：郭建霖

打擊教練：路易士

投手教練：蕭任汶

牛棚教練：沈柏蒼

捕手教練：凃壯勳

外野守備兼跑壘教練：鍾承祐

體能兼跑壘教練：林大展

育成部門教練：福永春吾

牛棚 鍾承祐

延伸閱讀

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

中職／悍將持續找戰力外補強 教練團大致底定

中職／曾豪駒重返一軍接任首席兼打教 桃猿教練團出爐

中職／台鋼雄鷹教練和球員背號異動！吳念庭穿回熟悉39號

相關新聞

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

統一獅隊第一階段春訓起跑，周六起球隊將前進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場進行春訓訓練，今天公布教練團名單，傳奇投手「嘟嘟...

中職／象魔力→魔力藍 悍將簽下前兄弟洋投譯名出爐了

富邦悍將隊公布新洋投，正是近日曝光的前中信兄弟隊左投象魔力（Shawn Morimando），他將以「魔力藍」之名助陣悍...

中職／雄鷹延攬郭建霖、凃壯勳、鍾承祐 新教練團公布

台鋼雄鷹隊迎接隊史第2年一軍賽季，將在1月13日於高雄國慶球場展開春訓，今日也公布教練團更動，延攬郭建霖、凃壯勳、鍾承祐...

經典賽／中華隊對手尼加拉瓜 集訓名單亮牌13年MLB資歷投手不打

世界棒球經典賽資格賽將在2月開打，中華隊同組對手之一尼加拉瓜，今天舉辦記者會公布教練團和集訓選手名單，其中6人為2023...

中職／新賽季確定續留兄弟！經紀公司證實洋投克迪回鍋

中信兄弟隊的洋投克迪（Kirk McCarty）去年開季因傷缺陣，但復出後表現優異，經紀公司在IG發文宣布，克迪與黃衫軍已完成續約。 現年29歲的克迪有大聯盟和韓職資歷，上季在兄弟出賽13場都是

12強賽／回顧張奕壓制辰己涼介關鍵打席 WBSC：簡直是藝術

中華隊在去年世界12強棒球賽闖進冠軍戰，以4：0擊敗日本隊奪冠。WBSC官方IG昨天發布賽事精華片段，盛讚張奕冠軍戰6局下三振辰己涼介的打席簡直是藝術。 冠軍戰5局下張奕接替王牌投手林昱珉投球，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。