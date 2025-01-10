快訊

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

中職／象魔力→魔力藍 悍將簽下前兄弟洋投譯名出爐了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
象魔力加入悍將改名「魔力藍」。本報資料照片
象魔力加入悍將改名「魔力藍」。本報資料照片

富邦悍將隊公布新洋投，正是近日曝光的前中信兄弟隊左投象魔力（Shawn Morimando），他將以「魔力藍」之名助陣悍將，展開他在中華職棒的第5個賽季。

悍將備戰2025年新賽季，今日宣布簽下美國籍左投手Shawn Morimando，中文譯名為「魔力藍（暫譯）」。魔力藍不僅擁有大聯盟資歷，也曾效力中華職棒4季，今年球季將加入悍將，預計2月抵達台灣加入悍將春訓備戰新球季。

32歲魔力藍在2011年進入印地安人小聯盟體系、曾在2016年升上大聯盟，陸續效力藍鳥、馬林魚等隊，並在2021年馬林魚時期再登大聯盟，同年季末來到中華職棒，2022年在中職半季就繳出7勝，季中被南韓職棒球隊挖角轉戰SSG登陸者，在登陸者隊12場先發也拿下7勝，且防禦率僅1.67的鬼神表現。

富邦悍將隊簽下曾效力中信兄弟隊的左投象魔力，改名「魔力藍」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊簽下曾效力中信兄弟隊的左投象魔力，改名「魔力藍」。圖／富邦悍將隊提供

2023年魔力藍回到中職發展，不過後因傷無法出賽返美手術治療，2024年季中短暫復出一軍後離隊。球季結束則到澳洲職棒加入墨爾本王牌隊，出賽8場拿下3勝，40.1局投球投出41次三振，傷癒復出後擁有不錯表現。

悍將近期與魔力藍接洽，確定簽下魔力藍成為悍將新球季外援戰力。魔力藍簽約後預計結束澳職出賽離隊返美休息，預計2月抵台加入春訓備戰新球季。

悍將球團表示，新年度外籍戰力談約持續進行中，若有確定消息將陸續對外宣布。

中職 中華職棒 大聯盟

延伸閱讀

中職／新賽季確定續留兄弟！經紀公司證實洋投克迪回鍋

中職／悍將持續找戰力外補強 教練團大致底定

中職／悍將找象魔力？林華韋談洋將布局 持續接觸雙戈

經典賽／曾創中職迷因 前悍將洋投傑斯代表尼加拉瓜打資格賽

相關新聞

中職／新賽季確定續留兄弟！經紀公司證實洋投克迪回鍋

中信兄弟隊的洋投克迪（Kirk McCarty）去年開季因傷缺陣，但復出後表現優異，經紀公司在IG發文宣布，克迪與黃衫軍已完成續約。 現年29歲的克迪有大聯盟和韓職資歷，上季在兄弟出賽13場都是

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

統一獅隊第一階段春訓起跑，周六起球隊將前進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場進行春訓訓練，今天公布教練團名單，傳奇投手「嘟嘟...

中職／象魔力→魔力藍 悍將簽下前兄弟洋投譯名出爐了

富邦悍將隊公布新洋投，正是近日曝光的前中信兄弟隊左投象魔力（Shawn Morimando），他將以「魔力藍」之名助陣悍...

經典賽／中華隊對手尼加拉瓜 集訓名單亮牌13年MLB資歷投手不打

世界棒球經典賽資格賽將在2月開打，中華隊同組對手之一尼加拉瓜，今天舉辦記者會公布教練團和集訓選手名單，其中6人為2023...

12強賽／回顧張奕壓制辰己涼介關鍵打席 WBSC：簡直是藝術

中華隊在去年世界12強棒球賽闖進冠軍戰，以4：0擊敗日本隊奪冠。WBSC官方IG昨天發布賽事精華片段，盛讚張奕冠軍戰6局下三振辰己涼介的打席簡直是藝術。 冠軍戰5局下張奕接替王牌投手林昱珉投球，

12強賽／大巨蛋特展 見證奪冠榮耀

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」特展，記錄啟動首周年的賽事歷程，其中包含中華隊在十二強奪冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。