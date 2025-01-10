中職／象魔力→魔力藍 悍將簽下前兄弟洋投譯名出爐了

富邦悍將隊公布新洋投，正是近日曝光的前中信兄弟隊左投象魔力（Shawn Morimando），他將以「魔力藍」之名助陣悍將，展開他在中華職棒的第5個賽季。

悍將備戰2025年新賽季，今日宣布簽下美國籍左投手Shawn Morimando，中文譯名為「魔力藍（暫譯）」。魔力藍不僅擁有大聯盟資歷，也曾效力中華職棒4季，今年球季將加入悍將，預計2月抵達台灣加入悍將春訓備戰新球季。

32歲魔力藍在2011年進入印地安人小聯盟體系、曾在2016年升上大聯盟，陸續效力藍鳥、馬林魚等隊，並在2021年馬林魚時期再登大聯盟，同年季末來到中華職棒，2022年在中職半季就繳出7勝，季中被南韓職棒球隊挖角轉戰SSG登陸者，在登陸者隊12場先發也拿下7勝，且防禦率僅1.67的鬼神表現。

富邦悍將隊簽下曾效力中信兄弟隊的左投象魔力，改名「魔力藍」。圖／富邦悍將隊提供

2023年魔力藍回到中職發展，不過後因傷無法出賽返美手術治療，2024年季中短暫復出一軍後離隊。球季結束則到澳洲職棒加入墨爾本王牌隊，出賽8場拿下3勝，40.1局投球投出41次三振，傷癒復出後擁有不錯表現。

悍將近期與魔力藍接洽，確定簽下魔力藍成為悍將新球季外援戰力。魔力藍簽約後預計結束澳職出賽離隊返美休息，預計2月抵台加入春訓備戰新球季。

悍將球團表示，新年度外籍戰力談約持續進行中，若有確定消息將陸續對外宣布。