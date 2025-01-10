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中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

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中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
獅隊公布教練團，傳奇投手「嘟嘟」潘威倫引退後的職務出爐，將擔任二軍投手教練。 中央社
獅隊公布教練團，傳奇投手「嘟嘟」潘威倫引退後的職務出爐，將擔任二軍投手教練。 中央社

統一獅隊第一階段春訓起跑，周六起球隊將前進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場進行春訓訓練，今天公布教練團名單，傳奇投手「嘟嘟」潘威倫引退後的職務出爐，將擔任二軍投手教練。

2024年高國慶及潘威倫正式引退，新球季進入教練團團隊，高國慶擔任二軍首席教練、潘威倫擔任二軍投手教練一職；唐肇廷與傅于剛也將卸下球員身份，轉任教練一職，唐肇廷擔任二軍打擊教練，而傅于剛擔任基地教練一職。

去年下半季加盟協助獅子軍投手群調整的投手教練霍斯曼，也續聘擔任一軍投手教練。原二軍投手教練廖文揚轉情蒐，而情蒐蔡萬霖轉球探，原球探高建三合約到期不續聘，二軍體能教練凃壯勳因個人生涯規劃，申請離隊。

統一獅一軍教練團

統一獅隊公布新球季一二軍教練團。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布新球季一二軍教練團。圖／統一獅隊提供

總教練 : 林岳平

首席教練 : 高志綱

打擊統籌教練 : 馬修爾

打擊教練 : 潘武雄

一二軍打擊教練兼跑壘教練 : 郭俊佑

投手教練 : 霍斯曼

牛棚教練 : 羅錦龍

守備統籌教練 : 玉木朋孝

守備教練 : 周廣勝

外野教練兼跑壘教練 : 莊駿凱

捕手教練 : 陳俊輝

體能教練 : 吳秉軒

統一7-ELEVEN獅二軍教練團

統一獅隊公布新球季一二軍教練團。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布新球季一二軍教練團。圖／統一獅隊提供

總教練 : 劉育辰

首席教練 : 高國慶

打擊教練 : 唐肇廷

投手教練 : 潘威倫、鄭博壬、賴泊凱

內野守備教練 : 莊景賀

外野守備教練 : 朱元勤

捕手教練 : 林 偉

體能教練 : 高政華

基地教練 : 傅于剛

傅于剛 潘威倫 高國慶

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