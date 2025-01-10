中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

統一獅隊第一階段春訓起跑，周六起球隊將前進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場進行春訓訓練，今天公布教練團名單，傳奇投手「嘟嘟」潘威倫引退後的職務出爐，將擔任二軍投手教練。

2024年高國慶及潘威倫正式引退，新球季進入教練團團隊，高國慶擔任二軍首席教練、潘威倫擔任二軍投手教練一職；唐肇廷與傅于剛也將卸下球員身份，轉任教練一職，唐肇廷擔任二軍打擊教練，而傅于剛擔任基地教練一職。

去年下半季加盟協助獅子軍投手群調整的投手教練霍斯曼，也續聘擔任一軍投手教練。原二軍投手教練廖文揚轉情蒐，而情蒐蔡萬霖轉球探，原球探高建三合約到期不續聘，二軍體能教練凃壯勳因個人生涯規劃，申請離隊。