中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練
統一獅隊第一階段春訓起跑，周六起球隊將前進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場進行春訓訓練，今天公布教練團名單，傳奇投手「嘟嘟」潘威倫引退後的職務出爐，將擔任二軍投手教練。
2024年高國慶及潘威倫正式引退，新球季進入教練團團隊，高國慶擔任二軍首席教練、潘威倫擔任二軍投手教練一職；唐肇廷與傅于剛也將卸下球員身份，轉任教練一職，唐肇廷擔任二軍打擊教練，而傅于剛擔任基地教練一職。
去年下半季加盟協助獅子軍投手群調整的投手教練霍斯曼，也續聘擔任一軍投手教練。原二軍投手教練廖文揚轉情蒐，而情蒐蔡萬霖轉球探，原球探高建三合約到期不續聘，二軍體能教練凃壯勳因個人生涯規劃，申請離隊。
統一獅一軍教練團
總教練 : 林岳平
首席教練 : 高志綱
打擊統籌教練 : 馬修爾
打擊教練 : 潘武雄
一二軍打擊教練兼跑壘教練 : 郭俊佑
投手教練 : 霍斯曼
牛棚教練 : 羅錦龍
守備統籌教練 : 玉木朋孝
守備教練 : 周廣勝
外野教練兼跑壘教練 : 莊駿凱
捕手教練 : 陳俊輝
體能教練 : 吳秉軒
統一7-ELEVEN獅二軍教練團
總教練 : 劉育辰
首席教練 : 高國慶
打擊教練 : 唐肇廷
投手教練 : 潘威倫、鄭博壬、賴泊凱
內野守備教練 : 莊景賀
外野守備教練 : 朱元勤
捕手教練 : 林 偉
體能教練 : 高政華
基地教練 : 傅于剛
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