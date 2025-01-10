經典賽／中華隊對手尼加拉瓜 集訓名單亮牌13年MLB資歷投手不打

世界棒球經典賽資格賽將在2月開打，中華隊同組對手之一尼加拉瓜，今天舉辦記者會公布教練團和集訓選手名單，其中6人為2023年經典賽班底，具備13年大聯盟資歷的投手拉米瑞茲（Erasmo Ramírez）則宣布不會參賽。

尼加拉瓜由2023年經典賽教頭蓋多（Sandor Guido）續掌兵符，今天公布合計17人的集訓名單，將從13日展開練兵，6位經典賽班底包括捕手邦恩（Rodolfo Bone）、諾瓦（Melvin Novoa）、投手克勞佛（Leo Crawford）、佛洛雷斯（Fidencio Flores）、內野手庫斯柏（Cheslor Cuthbert）、米蘭達（Elian Miranda）。

尼加拉瓜確定少一位老經驗投手助陣，具備13年大聯盟資歷、曾效力6支球隊的34歲右投拉米瑞茲，宣布不會參與資格賽，他目前仍是自由球員，將專注在市場上尋覓新合約。

中華隊將在台北大巨蛋迎敵，2月21日起依序對戰西班牙、南非、尼加拉瓜隊，分組第一直接前進2026年經典賽會內賽，分組第二、第三則要在25日再打一場爭取最後一張門票。