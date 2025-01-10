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12強賽／大巨蛋特展 見證奪冠榮耀
台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」特展，記錄啟動首周年的賽事歷程，其中包含中華隊在十二強奪冠之路，受邀出席的周思齊分析，這代表台灣棒球擺脫「悲劇英雄」風格，「證明我們能夠贏球」。
台北大巨蛋營運首年，總共舉辦了九十二場精采賽事及活動，包含亞錦賽、讀賣巨人隊來台交流賽、中職開幕戰、明星賽以及多場球星引退賽，到年末的十二強預賽，不斷延續棒球熱。
這次的特展以時光隧道為起點，隨著民眾齊聲高喊「我們要巨蛋！」揭開序幕，展品包含王貞治親筆簽名球、十二強中華隊金牌、全隊簽名球等，還有三位在大巨蛋引退的球星周思齊、潘威倫、官大元球具。
潘威倫中職生涯最後一場賽事就在大巨蛋，昨天改穿西裝重返，潘威倫表示：「小時候看棒球，到現在看到大巨蛋的誕生，自己又能夠在此出賽，很感動，也看到台灣棒球進步。」
大巨蛋未來規畫成立棒球博物館，周思齊點出台灣棒球有著「跨時代、跨統治者」的特殊性，需要整合不同專家才能展現文化感，「台灣棒球像悲劇英雄」。周思齊舉例，從嘉農時期到紅葉少棒，中華職棒成立後陸續爆發假球案，「我們一直很辛苦」。
然而直到二○一三年經典賽後，棒球熱度開始穩定上揚，周思齊認為，到去年大巨蛋啟用、今年運動部成立，都代表台灣棒球不用再那麼辛苦，「十二強奪冠是顯性結果，證明讓球員無後顧之憂，我們是可以贏球的，不用一直輸」。
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