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UBL／張育昇延長賽建功 嘉大第6名

中央社／ 台中9日電
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）嘉義大學9日複賽交手中信科大，雙方鏖戰至延長賽11局，嘉大張育昇（左）成功棒打投手王柏鈞，助隊以10比9搶勝，本屆排名第6。中央社
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）嘉義大學9日複賽交手中信科大，雙方鏖戰至延長賽11局，嘉大張育昇（左）成功棒打投手王柏鈞，助隊以10比9搶勝，本屆排名第6。中央社

大專棒球聯賽（公開一級）嘉義大學複賽終戰與中信科大交手，鏖戰至延長賽11局，嘉義大學總教練鍾宇政一個「笑容」照著劇本走，張育昇棒打王柏鈞，助隊以10比9搶勝、嘉大排名第6。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）嘉義大學今天與中信科大交手，兩隊賽前就確定沒有晉級4強機會，9局打完7比7戰成平手，延長賽10局各拿1分，11局上嘉義大學靠著失誤、張育昇棒打熟悉的對手、中信科大後援投手王柏鈞，一棒送回2分、奠定勝基。

中信科大投手王祥恩11局下失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數，後援5局僅被敲出1支安打，失掉2分非責失分、奪下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

嘉義大學總教練鍾宇政表示，本來因為守備位置考量想要換人，但知道張育昇打王柏鈞有心得，「一個是大四最後一投、一個是大四最後一打，這是宿命論，就讓張育昇棒打王柏鈞。」果然照著設定好的劇本走。

至於後援勝的投手王祥恩，鍾宇政表示，很開心今天有這樣的表現，過去2人出局後就會投出四壞保送，現在有克服這個問題，本來就期待他成為球隊的王牌投手，雖然中間狀況有點往下掉，很開心看到成長。

鍾宇政表示，今天贏球、本屆排名第6，也算是「雙喜臨門」，2025年勝場終於開張、延長賽終於贏球，賽前就確定沒有4強，也讓比較多大一球員上場，讓他們有機會上電視，也藉此觀察接下來的戰力。

張育昇與王柏鈞對戰都佔上風，他笑說是運氣，但也稱讚王柏鈞是有實力的投手，對其他打者都可以展現很好的壓制力，但因為過往對戰數據好，所以對戰也會更有自信。

張育昇透露，延長賽關鍵打席上場前，「鍾老師（鍾宇政）有給我一個笑容，我懂，那就是相信我」，大專聯賽最後一個打席、不要讓自己後悔，很開心可以幫助球隊贏球。

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