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UBL／邱兆慶後援穩守 開南複賽4勝晉級機會大

中央社／ 台中9日電
開南大學(圖)擊敗台體大。大專體總臉書
開南大學(圖)擊敗台體大。大專體總臉書

大專棒球聯賽（公開一級）開南大學今天與台灣體大交手，林張子俊先發7.1局2責失分，邱兆慶後援1.2局穩守，率隊以6比4搶下複賽第4勝，晉級4強機會大。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽開南大學今天與台灣體大交手，開南先發投手林張子俊先發7.1局被敲出7支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉4分（2分責失分）、奪下勝投。

8局上開南大學2分領先，台體1人出局、一壘有人，開南換上邱兆慶接手後援，雖投出2次保送讓對手攻占滿壘，但關鍵時刻三振化解危機，邱兆慶守住局面振奮吶喊，後援投1.2局沒被敲出安打無失分，有救援成功。

今天比賽前6局打完開南3比4落後，7局下靠著陳佳賢安打、四壞保送、簡煜恩安打推進，葉駿宏高飛犧牲打送回追平分，韓碩恆安打幫助球隊超前比數，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分。

開南大學搶下複賽第4勝、晉級4強機會大；開南總教練郭李建夫表示，複賽先搶下4勝比較保險，但還是要到最後才會知道，今天這場比賽守備上有些失誤需要改進，外野接球、跑壘失誤，對方守備瑕疵沒有多搶壘包，這都是需要再改善的地方。

投手邱兆慶後援把關，郭李建夫表示，有感覺到邱兆慶近期很想要催球速，目前最快141公里，給他的目標的均速可以提升到140公里左右，極速提升到約145公里，才能朝著他想要挑戰職棒的目標再進一步。

邱兆慶今天8局登板後援，他表示一開始面對的打者打擊能力蠻好的，所以投得比較小心，面對滿壘危機時本來就預設要配曲球，很開心是好的結果、三振打者。

被問起近期想催球速的原因，邱兆慶解釋，去年在U23世界盃棒球賽培訓時，教練團也提醒他丟球要全力丟，把球速提升、希望有機會能挑戰職棒。

葉駿宏維持左右開弓特色 大專聯賽助開南搶勝

大專棒球聯賽（公開一級）開南大學葉駿宏1安2打點，率隊以6比4擊敗台灣體大，搶下複賽第4勝，獲選單場MVP；葉駿宏罕見左右開弓都有不錯攻擊能力，他也希望維持特色。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）開南大學今天與台灣體大比賽攸關晉級，前6局打完開南3比4落後，7局下葉駿宏高飛犧牲打送回追平分，韓碩恆安打幫助球隊超前比數，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分，順利搶下複賽第4勝、晉級4強機會大。

開南總教練郭李建夫表示，葉駿宏先前有遇過一陣子的低潮，近期慢慢調整回來，左右打都有開轟能力，游擊守備範圍大，也是蠻有潛力的球員。

葉駿宏透露，去年大專聯賽時開始有點低潮，經過蠻長一段時間，期間教練團無論技術、心理層面都給很多鼓勵和建議，要他不要想著拚全壘打，把球打強、打平，自然就會有好的結果，近期感覺有慢慢回來。

今天關鍵打席上場，葉駿宏表示，沒有想太多，擺脫低潮、好的感覺回來了，放鬆攻擊、希望把壘上跑者送回來，幫助球隊搶勝。

對於左右開弓特色，葉駿宏透露，原本是右打，國中時期教練覺得他左打也蠻順的，開始左打、右打都練，兩邊落差不會太大，平時練打時因為左打右打都要練，練打的量也比較多，但不會覺得累，希望維持特色，自評此次大專棒球聯賽使用左打打得比較好。

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