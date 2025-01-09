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棒球／職棒退役重返業餘限額放寬 甲組社會每隊上限5人

中央社／ 台中9日電
棒協秘書長林宗成。報系資料照
棒協秘書長林宗成。報系資料照

職棒釋出球員年輕化，盼提供年輕球員延續生涯，同時提升社會隊整體實力，業餘甲組成棒社會隊調整規定，每隊職棒退役球員限額從3人放寬至5人，取消審核後滿3個月才能出賽限制。

職棒退役球員重返業餘名額多次修正，基於維持五級棒球結構正常發展，從10名逐步縮減，2011年降至8人、2012年縮減為每隊5人、2021年起改為每隊3人為限，2022年修正規定，放寬重返業餘滿4年球員，不受名額限制。

近年職棒釋出球員越來越年輕、人數也越來越多，許多20歲出頭球員，甚至都還沒一軍出賽資歷，就面臨沒有繼續打球的機會，也讓業餘甲組社會隊職棒退役球員名額限制重新被討論。

業餘社會隊退役球員限額先前逐步縮減，考量包括怕退役球員壓縮到空間，對一開始就選擇留在業餘打拚的球員不公平，但也有贊同放寬名額的聲音，認為可提供年輕球員更多機會。台灣目前有11支業餘甲組社會成棒隊。

棒協近期開會討論通過，再次調整規定，放寬業餘社會隊每隊職棒退役球員名額增加至5人，退役滿4年的球員不受名額限制。

此外，原本規定職棒退役球員重返業餘經過審核後3個月，才可以於棒協主棒的比賽中出賽，修正為於規定期限內審核通過、完成賽事報名程序即可出賽。

棒協秘書長林宗成接受中央社記者訪問時表示，退役球員名額限制依時空背景不同不斷修正調整，有感近年職棒釋出年輕球員越來越多，希望給他們機會延續球員生涯，此外，有感於社會隊實力有些停滯，也希望藉由具職棒資歷年輕球員加入，刺激社會隊實力提升。

棒協 棒球

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