中職／生涯705打數未開轟現役最多 馬傑森期待提升長打

樂天桃猿隊備戰新球季，22歲內野手馬傑森也將邁入生涯第6季，期待提升長打實力，若能繼續站穩游擊區，生涯首轟值得期待。

中職開打35年以來，列入官網打擊紀錄的球員共有930人（包括野手、投手），其中324人未出現全壘打，占了35%左右，24人只有一次打數，還有20人未有打數。

再來看看現役球員，目前擁有打擊紀錄的184名球員當中，仍有68人未開轟，馬傑森生涯5年歷經234場比賽、779打席、705打數未有全壘打紀錄，3個數字都是現役球員最久，另外3人打席超過300未開轟是富邦悍將隊葉子霆（373）、孔念恩（326）、猿隊林政華（304）。

馬傑森並非長打型球員，想要轟出全壘打不是容易的事，就算在二軍累積出賽84場也只有兩支，去年首次成為猿隊主戰游擊手，出賽111場寫下個人生涯單季新高，也是首次破百，取得金手套獎入選資格。

他有感於打擊穩定度不足，新球季當務之急是加強長打率，希望為球隊貢獻更多。

馬傑森生涯總安打數175，其中143支一壘打，另有30支二壘打、2支三壘打，合計209個壘打數，自認長打還有不足之處，季後進行加強，期待將來有機會穿上中華隊球衣。

味全龍隊「大師兄」林智勝生涯304轟居史上第1，張泰山289轟居次，林益全210轟、林泓育207轟、彭政閔192轟分別排名第3到第5，接著張志豪179轟，也是最接近「200轟俱樂部」的現役球員。