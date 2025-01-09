快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／生涯705打數未開轟現役最多 馬傑森期待提升長打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬傑森。中央社
馬傑森。中央社

樂天桃猿隊備戰新球季，22歲內野手馬傑森也將邁入生涯第6季，期待提升長打實力，若能繼續站穩游擊區，生涯首轟值得期待。

中職開打35年以來，列入官網打擊紀錄的球員共有930人（包括野手、投手），其中324人未出現全壘打，占了35%左右，24人只有一次打數，還有20人未有打數。

再來看看現役球員，目前擁有打擊紀錄的184名球員當中，仍有68人未開轟，馬傑森生涯5年歷經234場比賽、779打席、705打數未有全壘打紀錄，3個數字都是現役球員最久，另外3人打席超過300未開轟是富邦悍將隊葉子霆（373）、孔念恩（326）、猿隊林政華（304）。

馬傑森並非長打型球員，想要轟出全壘打不是容易的事，就算在二軍累積出賽84場也只有兩支，去年首次成為猿隊主戰游擊手，出賽111場寫下個人生涯單季新高，也是首次破百，取得金手套獎入選資格。

他有感於打擊穩定度不足，新球季當務之急是加強長打率，希望為球隊貢獻更多。

馬傑森生涯總安打數175，其中143支一壘打，另有30支二壘打、2支三壘打，合計209個壘打數，自認長打還有不足之處，季後進行加強，期待將來有機會穿上中華隊球衣。

味全龍隊「大師兄」林智勝生涯304轟居史上第1，張泰山289轟居次，林益全210轟、林泓育207轟、彭政閔192轟分別排名第3到第5，接著張志豪179轟，也是最接近「200轟俱樂部」的現役球員。

樂天桃猿 馬傑森

延伸閱讀

中職／悍將持續找戰力外補強 教練團大致底定

林秉文潛逃還囂張發文！曾一夜輸贏40億元 17年前威脅球員害中職滅隊

中職／馬傑森休賽季強化身體 想跟上12強學長腳步

路跑／馬傑森對長跑有信心 卓溪Masial路跑幫推美食美景

相關新聞

中職／悍將持續找戰力外補強 教練團大致底定

迎戰中華職棒36年新賽季，富邦悍將隊日前公布簽下3名戰力外球員，領隊林華韋透露，其餘人選也在接觸中，而教練團已大致確定，...

12強賽／「台灣棒球是悲劇英雄」周思齊見證轉變：我們可以贏

中信兄弟隊球星「周董」周思齊引退後改任亞洲棒球總會會長特助，透過國外參訪看見台灣棒球展覽可借鏡之處，而台灣棒球特殊處在於...

12強賽／砲轟戶鄉翔征有幕後推手 林家正不排斥日職、明年WBC

中華隊去年11月在世界12強棒球賽奪冠，捕手林家正冠軍戰從日本強投戶郷翔征手中開轟，成為獲勝關鍵之一。林家正近日接受日媒《Sponichi Annex》專訪，談到12強奪冠的心境與未來展望。 冠

中職／悍將找象魔力？林華韋談洋將布局 持續接觸雙戈

富邦悍將隊近期傳出積極接觸象魔力（Shawn Morimando），領隊林華韋今日出席活動時被問到進度，他表示，目前都還...

中職／生涯705打數未開轟現役最多 馬傑森期待提升長打

樂天桃猿隊備戰新球季，22歲內野手馬傑森也將邁入生涯第6季，期待提升長打實力，若能繼續站穩游擊區，生涯首轟值得期待。

棒球／從素人到引退球具變展品 官大元：像做夢一樣

台北大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」特展，去年在此引退的官大元、周思齊、潘威倫球具都收列為展品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。